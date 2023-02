Las cifras del coronavirus, aunque bajas, no dejan de ser llamativas. Actualmente, según los datos oficiales publicados por la Consellería de Sanidade, de los 66 positivos en la enfermedad que hay en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, uno de cada cuatro están hospitalizados, es decir, 16.

La relación es elevada, pero también hay que tener en cuenta que muchos de los casos activos no se han notificado a las autoridades sanitarias, bien porque la ciudadanía ya asume esta enfermedad como una común como la gripe, bien porque muchos de ellos no tienen apenas síntomas y no son conscientes de su contagio.

Por otro lado, el Sergas ha informado de un nuevo fallecimiento positivo en COVID en el área sanitaria, que supone el número 357 desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020. La mayoría han sido personas mayores con patologías previas a las que se le complicó está enfermedad en asociación con otras.