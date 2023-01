Sanidade ve “interesante” la propuesta del PP de destinar el Provincial a usos universitarios

La posibilidad de que el actual Hospital Provincial se convierte en una sede universitaria una vez que sus instalaciones se trasladan al futuro Gran Montecelo es “una alternativa interesante que por supuesto estudiaremos”. Así se pronunció ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ante la propuesta del presidente del PP local y candidato a la alcaldía, Rafael Domínguez, que ya adelantó el miércoles que esta idea era “vista con buenos ojos” por Sanidade, Educación y la UVigo.

Su propuesta es que el edificio deje de tener usos sociosanitarios, como se apuntó en su día, y pase a mejorar las instalaciones de los estudios de Enfermería y a albergar otras titulaciones universitarias. Y esta posibilidad tiene visos de salir adelante. “Nos parece razonable. Habría que hablar con la universidad, pero es un edificio de la Xunta para el que a día de hoy no tenemos ningún destino” una vez que entre en servicio el hospital único de Montecelo, apuntó ayer Comesaña.

Para el PP, el destino académico serviría para mantener actividad en ese barrio tras el traslado, si bien la opción que siempre se apuntó era reaprovecharlo para usos sociosanitarios e incluso para la tercera edad. Este es el objetivo que propugnan el BNG y el PSOE en el Concello. El concejal nacionalista Demetrio Gómez calificó ayer de “ocurrencia” la propuesta de Domínguez y abogó por un debate más pausado. Más irónico se mostró el candidato del PSOE a la alcaldía y también concejal Iván Puentes.

A su juicio, la propuesta del PP local “e absolutamente coherente con la forma de hacer oposición de Rafa Domínguez. Que se prometa desmantelar un equipamiento sanitario más en la ciudad no me sorprende, pero no es lo que necesita Pontevedra, que no puede desmantelar ninguno de los equipamientos, sino disponer de alguno más de los que ya tiene”.

“Pretenden dedicarlo a uso universitario sin cuantificar, sin saber cuánto necesita la universidad ni siquiera si necesita este centro, absolutamente inmenso para una Facultad de Enfermería”, añadió Puentes que aconsejó a Domínguez “que cuando haga propuestas las haga estudiadas y que asuma que él es concejal de Pontevedra y que su obligación es defender los intereses de los pontevedreses, no los de la Xunta de Galicia ni lavar las vergüenzas del PP”.

Recordó que “desde hace más de un año el PSOE en el Parlamento de Galicia tiene una iniciativa consensuada con SOS Sanidade Pública para que este centro sanitario, una vez Montecelo terminado, se mantenga con usos sanitarios o sociosanitarios, es decir, que siga prestando asistencia social o sanitaria a los vecinos de Pontevedra”.

El BNG exige un informe en el plazo de un mes

El BNG ha emplazado al gobierno del PP a actuar de manera inmediata para poner fin a la situación de “colapso y el consecuente riesgo para la salud” que sufre el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés “con usuarios que tienen que esperar días a tener una cita, que no pueden pedirla porque no hay facultativos; niños sin atención pediátrica y un servicio de ambulancias al que le resulta muy difícil cubrir la demanda”. La portavoz de Sanidad, Montserrat Prado, asegura que los usuarios están “hartos de que el Sergas, el PP, ponga en riesgo su salud y su vida”. Señaló que el problema son la actual carga laboral del personal sanitario, “de sobrecarga permanente, que no le permite atender con garantías a la población”. “El problema es el desprestigio en la que han sumido la Atención Primaria las políticas del PP”. En este sentido, acusa a la Consellería de Sanidad de no planificar “ni a corto, ni medio ni largo plazo” . Por ello, propone que se presente un informe en el plazo máximo de un mes “con las medidas de planificación y refuerzos puestos en marcha por el Sergas para anticiparse a esta situación” y que contemple el número de profesionales contratados para reforzar los servicios, las fechas y los tiempos de los contratos.

Concentración en A Peregrina

Los usuarios del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés están convocados a defender la sanidad pública hoy viernes en una concentración en la Praza de Peregrina (20 horas) que organiza la Federación de Asociacións de Veciños Castelao. En este emplazamiento se instalará una mesa para la recogida de firmas por la Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) que insta a la Xunta a tomar medidas urgentes por la Atención Primaria. Por otro lado, el próximo 12 de febrero la plataforma SOS Sanidade Pública convoca a todos los gallegos a participar en una manifestación en Santiago de Compostela ante “la grave situación” de la Atención Primaria SOS Sanidade Pública hace un llamamiento a toda la población para que participe en esta protesta y apoye la ILP que busca que el Parlamento de Galicia debata y apruebe diversas medidas para acabar con los problemas da Atención Primaria.

El secretario xeral del Partido Socialista en la provincia de Pontevedra, David Regades, instó ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que “dé la cara” ante la “situación crítica y de fuerte deterioro” de la sanidad pública. Regades compareció ante el Hospital Provincial acompañado de alcaldes y portavoces municipales del PSdeG-PSOE ante el Hospital Provincial, donde aseguró que su partido acudiría a la reunión de ayer por la tarde con el conselleiro de Sanidade “desde la cortesía institucional”. El secretario xeral socialista en la provincia culpó de la situación de la sanidad pública a las “políticas públicas practicadas por el PP que pasan por los recortes y por la privatización de los servicios”. Por ello, consideró necesario “tomar medidas urgentes” y pidió a la Xunta que refuerce las inversiones y aumente los recursos humanos, tanto en el área sanitaria de Pontevedra como en el conjunto de Galicia. Por otro lado, pidió explicaciones sobre 159 millones “desviados” de los 418 millones de euros extraordinarios del fondo COVID transferidos por el Gobierno de España para cuestiones sanitarias. “Lo denunció también el Consello de Contas, pero ni la Xunta ni Rueda dan explicaciones”, concluyó.