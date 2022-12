El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés entregó los galardones de la quinta edición de los concursos de Decoración de Nadal y de Tarxetas de Nadal, dos certámenes a los que concurrieron decenas de trabajos artísticos de profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria de ambos distritos sanitarios del área. Los participantes presentaron hasta el pasado 9 de diciembre decenas de postales en la que felicitan las fiestas y el año nuevo, así como fotografías de sus respectivas unidades y puestos de trabajo decorados con ornamentos temáticos de Navidad. Tras la valoración de los trabajos por un jurado designado por el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés y conformado por profesionales de varias categorías, se entregaron varios galardones, donados por Supermercados Froiz.

Así, en el quinto Concurso de Concurso de Tarxetas de Nadal da Área Sanitaria, el segundo accésit fue para María Soledad Dorado Pérez, del Servizo de Urxencias do hospital Provincial, con la tarjeta titulada “Compañeiros de Nadal”. El primer accésit fue para Mercedes Castro Bacariza, del Servizo de Medicina Preventiva do hospital Montecelo, con “Felicitación de Nadal e Aninovo”. El premio del certamen fue para María Dolores Poza Oubiña y las compañeras del servicio de Laboratorio de 24 horas del Hospital Provincial, con la tarjeta “Pola saúde do planeta...Recicla”.

En el quinto concurso de Decoración de Nadal del área Sanitaria, el segundo accésit es para Alia del Río Riobó y las compañeras del servicio de Partos do Hospital Provincial, con la decoración titulada “Partos no Nadal”. El primer accésit es para Esperanza Prado Lago y trabajadores y usuarios de la unidad de agudos de Psiquiatría del Hospital Provincial, con la decoración titulada “Plan de Vuelo” y el premio del certamen fue para María Luisa Ribeiro y Rosa María Parcero, del servizo de Xinecoloxía do Hospital do Salnés, con la decoración titulada “Nadal da Consulta de Obstetricia”.

Además de estos galardones, el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés brindó un reconocimiento especial a María Ángeles Gutiérrez Cotarelo, profesional sanitaria que de manera altruista elabora desde el año 1995 el tradicional Belén de Nadal emplazado en el vestíbulo del Hospital Provincial del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra. El acto, celebrado este martes en el hospital Montecelo, contó con la actuación de la Coral Polifónica “O Chopo”, que interpretó villancicos y cantos de Nadal.