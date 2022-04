Detenido por homicidio imprudente el patrón de la lancha que arrolló al bañista de Silgar

La lancha de competición que arrolló y mató al oftalmólogo coruñés Juan Manuel Tábara Rodríguez mientras nadaba en la playa de Silgar se acercó al menos a 188 metros de la costa. Este es el punto en el que los investigadores creen que impactó con el cuerpo del médico causándole la muerte en el acto.

Así lo confirmó ayer el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quien añadió que, por lo tanto, las investigaciones de la Guardia Civil “certifican que el accidente ocurrió dentro de lo que es el perímetro de seguridad” o lo que se conoce como “zona de baño”, en donde las embarcaciones deben circular con precaución a una velocidad máxima de tres nudos si se encuentran sin balizamiento, como era el caso de la playa de Silgar el pasado Viernes Santo.

El delegado del Gobierno confirmó que el incidente se produjo dentro "de la zona de seguridad" para los bañistas y que los testigos señalan que el piloto iba a "gran velocidad"

Esto, sumado a las declaraciones de los testigos que, como confirmó Miñones, aseguran que la lancha navegaba a “gran velocidad”, llevaron a la Guardia Civil a citar ayer a declarar en la Comandancia al piloto de la embarcación, un vecino de Sanxenxo de 34 años. El investigado, David Fernández Rey, es piloto de lanchas de competición del equipo “Tuentichu” de Sanxenxo, y acudió a la Comandancia acompañado de su abogado. Allí se le tomó declaración en calidad de detenido por un presunto delito de homicidio por imprudencia, según confirmó tanto el delegado del Gobierno como fuentes oficiales de la propia Comandancia de la Guardia Civil.

El patrón de la embarcación se acogió a su derecho a no declarar, por lo que finalizada esta diligencia, desde la Comandancia se pusieron en contacto con el juzgado de instrucción número 3 de Cambados, que lleva el caso, para comunicarle si ponían a disposición al detenido. El juzgado no estimó necesario mantener al investigado retenido por lo que se ordenó su puesta en libertad en sede policial y a la espera de que el juzgado lo cite a declarar como investigado por este supuesto delito de homicidio imprudente.

La declaración en sede judicial queda ahora en manos del propio juzgado, que señalará la fecha de la comparecencia cuando lo estime oportuno, aunque se prevé para los próximos días.

Nuevos informes técnicos

Despejada la incógnita respecto al punto en el que se produjo el accidente, queda por zanjar de manera definitiva la correspondiente a la velocidad exacta a la que navegaba la embarcación. Aunque la Guardia Civil da por hecho ya que superaba con mucho esos tres nudos que se fija de límite en las zonas de baño (los testigos hablan de una “gran velocidad”); el delegado del Gobierno confirmó que se están realizando nuevas diligencias de carácter técnico para determinar la velocidad a la que navegaba la embarcación teniendo en cuenta los datos obtenidos de los elementos de navegación de la lancha y de su recorrido.

El investigado, miembro del equipo “Tuentichu” de Sanxenxo, es un reconocido piloto de lanchas rápidas de competición de la disciplina “Endurance”. En su primer año de existencia, este equipo, con Fernández como piloto, llegó a ser campeón de España, quinto a nivel europeo y octavo a nivel mundial.

La familia de la víctima cree que hay una “responsabilidad colectiva”

La familia del oftalmólogo coruñés Juan Manuel Tábara aunció ayer que ha adoptado medidas legales ante lo que “no fue un accidente o una negligencia” sino un hecho en el que hay una “responsabilidad colectiva”. En declaraciones a Efe, una de las hermanas de la víctima, María Tábara, ha apuntado que la muerte de su hermano ha sido una “tragedia evitable”, por lo que los familiares “no aceptamos que se hable de que ha sido un accidente, porque no lo ha sido”. “Es responsabilidad de quien conduce el barco y de los que permiten que vayan a esas velocidades por zonas en las que se baña la gente”, ha señalado la portavoz de la familia, que alerta de que este tipo de conductas son “habituales” en Sanxenxo.

Si la embarcación hubiese navegado a una velocidad adecuada “él la hubiese oído y se habría apartado o habría buceado” para sortearla

Asegura que esto “no ha sido algo fortuito” porque sucesos de este tipo “ya han ocurrido otras veces”, aunque sin resultado tan trágico como el suyo, por lo que sostiene que “no se puede permitir que si yo pierdo la cabeza arrase con todo”. “Si yo conduzco un Ferrari a toda velocidad por el centro de A Coruña y mato a alguien no es un accidente. Alguien me tendrá que parar si me vuelvo loca”, ha apuntado María Tábara, que defiende que las mismas medidas se deben adoptar en las zonas de baño. Tras criticar el “exhibicionismo” que suelen mostrar los pilotos de este tipo de embarcaciones rápidas, la hermana de Juan Manuel Tábara ha explicado que éste era un nadador experimentado y “criado casi en el mar”, a pesar de lo cual no pudo esquivar a la planeadora. Solía salir al mar con neopreno, un reloj localizador con GPS y boya, por lo que asegura “todo se podrá aclarar”, aunque avanza que si la embarcación hubiese navegado a una velocidad adecuada “él la hubiese oído y se habría apartado o habría buceado” para sortearla.