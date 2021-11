El “multamóvil” continúa de baja

El pasado 22 de octubre, con un despliegue de medios en la plaza de España, el gobierno local anunciaba que desde ese día el “multamóvil” volvía a patrullar las calles para controlar el aparcamiento de la ciudad mediante un nuevo sistema de cámaras y táblets. Sin embargo, ese día, la Policía Local no pudo sacar a la calle este novedoso dispositivo, que “jubilaba” definitivamente el viejo “ollomóbil”, un pequeño vehículo específico que todos los pontevedreses conocían. Y no salió el 22 de octubre, ni en los días sucesivos. De hecho, a día de hoy, el nuevo “multamóvil” sigue de baja y todavía no se ha estrenado.

Un retraso en la configuración de la impresora, para dejar una copia de la denuncia en el parabrisas, mantiene al nuevo sistema en el "dique seco" ¿La razón? Un retraso en la configuración de la impresora con la que se deben reproducir las denuncias que formulan los agentes para dejar una copia en el parabrisas de cada coche sancionado en el momento de detectarse la infracción. La Policía Local considera “fundamental”, por “razones didácticas” que el conductor que aparca mal sepa que infringió la normativa el mismo día y no un mes después, cuando se le notifica oficialmente la multa. Para ello se necesita una impresora en el coche que lleva las cámaras. Pero esa impresora aún no está configurada para su función, según reconocieron ayer fuentes municipales. Eso sí, estas mismas fuentes añaden que el sistema comenzará a funcionar “en breve”. Este contratiempo se suma al que mantuvo sin funcionar durante más de un año al antiguo “multamóvil”, cuya sucesión de averías en el sistema operativo obligó a buscar un sustituto. El nuevo modelo no requiere de un coche policial específico, ya que se trata de un aparato portátil, equipado con dos cámaras, que se puede montar en cualquier coche, policial o no. Su función será grabar las matrículas de los coches para comprobar que cumplen el horario de aparcamiento o se ajustan a las normas. Pero aún habrá que esperar.