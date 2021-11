El cura párroco de Campo Lameiro, Fermín Santiago Iglesias, y la Unidad Pastoral de Campo Lameiro vuelven a organizar la Romaría Mercado Artesanal de San Martiño de Penalba después del parón obligado por la pandemia de COVID. Esta actividad, que tendrá lugar el próximo domingo 14 de noviembre a partir de las 10.00 horas, pretende dinamizar el mundo rural al tiempo que sirve para recuperar las viejas tradiciones de las romerías y fiestas en honor de San Martiño.

La jornada religiosa estará atendida por dos misas rezadas, a las 10.00 y a las 11.00 horas, mientras que la misa cantada tendrá lugar a las 12.30 horas en la capilla de San Antonio de Penalba, lugar que concentrará toda la actividad festiva y religiosa del domingo.

Por su parte, el mercado artesanal, que abrirá al público a las 10.00 horas, contará con cerca de 40 artesanos que expondrán bajo una carpa gigante instalada en la explanada del área recreativa de San Antonio de Penalba sus creaciones y mercadurías relacionadas con los juguetes de madera, bisutería, cuero, gofres, música en CD y vinilo, ganchillo, complementos de la India, muñecos, centros artesanales, cuadros, miel, artesanía con conchas, antigüedades, filloas, simbología celta, complementos infantiles, diademas, jabones y champús, bolsos, etc.

Para amenizar la jornada, el dúo Reflejos protagonizará la sesión vermú que servirá para animar a los asistentes a disfrutar de los puestos de comida habilitados por la organización, especialmente el bar, el pulpo á feira y el churrasco facilitado por la conocida y afamada Pulpería A Fuchela.

La sesión musical de la tarde correrá a cargo del citado dúo Reflejos y también del dúo Explosión, que animarán a los asistentes a pasar una jornada divertida y, para los que quieran, para bailar al ritmo de las principales canciones que forman parte del repertorio tradicional de las añoradas verbenas populares que, por la pandemia, fueron desapareciendo desde hace más de un año del panorama festivo rural y parroquial.

Según el cura párroco, Fermín Santiago Iglesias, “o que pretendemos coa reactivación desta romaría é recuperar a nosa normalidade substraída polo periodo da pandemia e axudar a dinamizar cultural e económicamente o entorno rural de Campo Lameiro e de municipios limítrofes. Moitas son as persoas que se van a achegar para participar deste evento que ten unha parte relixiosa, coas dúas misas rezadas e unha cantada, e tamén outro lúdico con toda a actividade feiral e de animación que temos previsto e que pensamos que vai ser do agrado da xente que nos visite. Nestes tempos de reactivación social, cultural, económica e mesmo esperitual é preciso que avancemos en positivo dando alternativas á veciñanza para que volva de novo a ilusión por vivir e por facer cousas. Agardemos que o tempo nos respecte e, se non, teremos as máximas comodidades que nos proporciona unha carpa xigante e o servizo e a atención profesional de Pulpería A Fuchela. A xente que veña a celebrar o San Martiño de Penalba estamos seguros que sairá satisfeita e con gañas de volver”.