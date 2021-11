La crisis de suministros "adelanta" la Navidad

Las cartas a los Reyes Magos o Papa Noel este 2021 se han escrito más temprano que nunca. “Se nota un repunte de las ventas en las tiendas. La gente está siendo previsora, sobre todo por las noticias que le llegan por los medios de comunicación”, admite José Manuel Quevedo, gerente de Din y Don Jugueterías, que en Pontevedra cuenta con establecimientos en Benito Corbal y Peregrina.

A los problemas con los chips, que han derivado en la descatalogación de muchos productos, se suma la crisis de contenedores que vienen desde China, lo que ha encarecido el transporte, llegándose a multiplicar hasta por ocho, y está provocando retrasos con el suministro. “Lo que estaba previsto que nos llegara en septiembre nos está llegando ahora. Contamos con que en diciembre llegue el 100% de los productos de importación, ahora mismo el 20 o 25% de los productos está pendiente de llegar. Lo que tenemos en catálogo lo habrá, aunque en algunos casos con algo de retraso”, recalca Quevedo.

“La incertidumbre es total, estamos muy preocupados. Ya no es solo la subida de precio, es que no garantizan el suministro ”, señala Andrés Acuña , propietario de las panaderías del mismo nombre. En su caso concreto, cuenta con cultivos de trigo autóctono , “pero es una cosecha pequeña, sería más bien un apoyo según el desabastecimiento que haya”, por lo que tendría que optar también por otras alternativas .

La hostelería, preocupada por el stock de alcohol

La crisis de suministros tiene un impacto global, afectando a todo tipo de productos. La hostelería ha percibido en las últimas semanas problemas con algunas marcas de bebidas alcohólicas, teniendo serios problemas de stock de cara a las fiestas navideñas.

“Hace dos o tres semanas que ya no hay Seagram’s, solo lo tienen quienes hayan hecho una compra grande anteriormente o que hayan ido a sitios menos habituales”, apunta Antonio Fernández “Tonete”, propietario de varios locales de ocio nocturno en la ciudad, como el Pub Moncloa, en la Rúa da Palma. La mayoría de empresarios hosteleros de Pontevedra compran en Cash Galicia, donde esta marca de ginebra ya no está disponible. “De Beefeater se ha limitado la compra a cuatro botellas por cliente y está previsto que haya problemas con el suministro de los rones Barceló y Cacique”.

Tonete explica que en el caso concreto de Seagram’s el problema es que “no tienen cristal para embotellar el alcohol”, mientras que otras marcas están sufriendo la crisis de transporte y los problemas derivados del Brexit. “Me preocuparía si no hubiera alcohol, no de que falten algunas marcas. Hay 100 marcas de ginebra, es fácilmente sustituible, sobre todo para momentos puntuales”, apunta el empresario, que descarta subir los precios de las copas: “Solo subiría el precio si me cuesta más la botella, pero no me resultaría rentable, porque la gente, en general, pediría una alternativa más barata”.

También le resulta casi imposible hacer aprovisionamiento de estas marcas, porque dada la crisis económica, no es momento de hacer grandes inversiones.