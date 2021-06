Víctor, ¿y ahora qué?... Te fuiste así... de golpe.. en el Rallye de tu casa. Últimamente no te veíamos mucho por las carreras, pero cuando ibas, derrochabas alegría. Te conocíamos como el mago de los M3 porque no había nadie que los hiciera correr tanto. Derrochabas generosidad, elegancia y, sobre todo, caballerosidad. Para el recuerdo queda ya en una carrera en Pontevedra en la que te pedí ayuda y abriste el taller 'hasta las mil' para que nuestro equipo siguiese en carrera, y eso que tenías un compromiso ese día. Verte correr daba gusto, pero más aún hablar contigo y pedirte consejos... Te fuiste muy pronto, así, de repente, sin avisar... y de la peor forma... Sabes que este deporte sin ti no será lo mismo, y que tanto yo como el resto de compañeros te echaremos de menos. Cuida de todos nosotros desde ahí arriba y recuerda: Volveremos a brindar. Buen viaje, Víctor Magariños.

*Por Álvaro Vila, amigo de Víctor Magariños, copiloto de la escudería Rías Baixas y Berberecho, presidente de la escudería AM Sport y bicampeón de ralis de Galicia en 2015 y 2016