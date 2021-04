Literatura en movimiento

De este modo, los libros do Salón van estar más en moviemento que nunca. Rodalibros es un vehículo muy singular que se desplaza as las calles, parroquias y espacios naturales de Pontevedra. La organización anima a los más pequeños a acercarse, con la distancia personal adecuada: “Se a ves, non o dubides… achégate e participa!”, reza el lema de esta actividad. En cada parada hay libros, por supuesto, pero también divertidos talleres para los más pequeño de la casa.

Este afán por salir del Pazo ha llevado a organizar otros propuestas, como un “viaje por la Illa das Esculturas” previsto para hoy, con actividades creativas como recoger objetos, registrar sonidos, descubrir obras de arte, hacer dibujos de la naturaleza o fotografiarla. Para participar es necesario inscribirse previamente.

El mismo escenario, salvo que llueva, será el escenario a mediodía de la música y las historias de Cé Orquestra Pantasma, con las canciones e historias que narran el viaje que emprende la pequena Xoana, una travesía que va a cambiar su vida.

Hasta el 9 de abril, el Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil se dedica a “todo el planeta”, con colaboraciones de hasta 15 países.

“Habrá una exposición del Museo del Videojuego (MUVI) a cargo de Kiko Dasilva y Helena Vilar que debido al cierre del año pasado no pudieron recibir el merecido homenaje, tertulias presenciales y en streaming con Miguel Ángel Prado y Pablo Prado, Ledicia Costas y la joven escritora Mariña Maceiras, buscando el diálogo entre generaciones, con Montse Pena, AGPI, Montse Fajardo”, dijo la edil.

“Este año todo será gratis, pero es obligatoria la inscripción previa del público asistente para facilitar el seguimiento en caso de que hubiera sido necesario en la página web www.salondolibro.gal en el apartado de programación con un sistema de “venta a coste cero” de entradas.