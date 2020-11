El diputado provincial, Carlos Font, calificó ayer de ”intolerable” a actitud del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responsable de las emergencias en Galicia, “que llega a utilizar a sus alcaldes del PP para atacar a la Diputación cuando a día de hoy seguimos sin conocer ni el modelo, ni los estudios técnicos, ni las necesidades y recursos que evalúen la propuesta que plantearon en la reunión para la creación de los nuevos GES”.

Font expresó su perplejidad ante “este nuevo intento de confrontación con la Diputación, cuando en la propia mesa del jueves se tomó la decisión de aplazar el encuentro a una nueva fecha ante la falta de documentación de la Xunta que había evaluado la propuesta”. De hecho, el diputado recordó que la Xunta tampoco remitió la información el pasado 30 octubre que fue cuando convocó la reunión, y que tampoco lo hizo cuando la propia Diputación les llamó directamente para solicitar esa documentación. “Curiosamente, dijo Font, con la convocatoria enviaron la información de todos los puntos de la orden del día menos de los dos más importantes: el emplazamiento de los nuevos GES y la de los GES vacantes. Tampoco la llevaron a la reunión, aceptaron el aplazamiento de la mesa, dijeron que nos remitían los documentos por la tarde, hoy (por ayer, sábado) y a esta hora, añadió, seguimos sin tener respuesta”.

Font calificó “de un sectarismo escandaloso y caciquil que las tres diputaciones socialistas no hayan conocido la propuesta mientras que la de Ourense sí que la tenía, aunque al final se sumó la petición de aplazamiento”. “Es más, se pregunta, ¿como es posible que el alcalde de A Cañiza no sepa nada y que el portavoz de la oposición publique la información en sus redes?; ¿cómo se califica que la la alcaldesa de Redondela se le llame después de la reunión y no antes?; ¿es presentable que desde la Xunta se le escriba a alcaldes del PP un comunicado para que ataquen a la Diputación como autohablantes de Rueda en vez de defender a su vecindario?. Es tristísimo”, concluye Font.