La fosa de Celanova, un éxito: tres de los siete asturianos fusilados fueron identificados

“Hemos acertado”. Es la frase con la que la investigadora y miembro del Instituto Luis Concheiro de la USC, Ana Mosquera, certificaba a finales de marzo del pasado año que los resultados de dos de los cuerpos exhumados en la fosa de Celanova pertenecían a dos asturianos republicanos fusilados en septiembre de 1939. Un disparo en la nuca fue su sentencia.

Eran Marcelino Fernández (21 años) y Abelardo Suárez del Busto (28 años) que fueron entregados a sus familias y ya descansan en Gijón. “Ahora ya me puedo morir tranquila”, decía Josefina, hija de Marcelino, después de recibir los restos óseos de su padre tras años de espera.

Estos dos no son los únicos cuerpos que fueron identificados genéticamente en la fosa de Celanova, una de las de mayor éxito en Galicia, sino que hay otro cuerpo que fue identificado por el equipo multidisciplinar. Se trata de Baldomero Vigil-Escalera, natural y vecino de Gijón que tenía 19 años cuando fue asesinado por el bando franquista en la fosa del camposanto de Celanova. El resultado de los análisis realizados por el laboratorio de genética del Instituto Luis Concheiro de la USC confirmó que es el asturiano a partir de una muestra de ADN recogida por Pilar Vigil-Escalera, sobrina del asturiano fusilado.

Esta identificación tiene nombres propios. Primero el del Comité de Memoria Histórica de Celanova que desenterró la memoria para hacer justicia y después el de un equipo multidisciplinar que con la difusión de los resultados hizo posible una comunicación con la periodista Patricia Martínez, de Radio Televisión Española de Asturias, que localizó a la sobrina del cuerpo que se acaba de identificar.

Es la fosa con más éxito hasta el momento de toda Galicia. En otras como en la de Narón está documentado que hay al menos 51 cuerpos enterrados, pero las edificaciones posteriores hacen complicado exhumar los cadáveres.

El antropólogo forense del Imelga en Verín, Fernando Serrulla, comenta que “es un éxito de todo el equipo, del Comité y de todos los que han participado. Estamos muy contentos y tenemos que reconocer la colaboración de Patricia, la periodista que nos puso en contacto con la familia de Baldomero”.

Sobre las identificaciones genéticas de los cuerpos, señala que “ha pasado mucho tiempo más de 80 años y tenemos que considerar esto como lo que es, un éxito. Porque después de tanto tiempo, y además en Galicia, se ha conseguido identificar a tres cuerpos con todas las dificultades que ello implica a veces; huesos degradados, a veces las familias fallecen y no podemos cotejar el ADN, o a veces no podemos extraer ADN de los cuerpos. Así que sí, un éxito del plan cuatrienal de memoria histórica”.

El antropólogo destaca que todavía no hay fecha para entregar los restos a la familia, pero que se definirá en los próximos meses. Sobre el proceso antropológico, recuerda que “tenía dos posibilidades, a mí, me parecía más el individuo 8 que recogimos en la fosa de Celanova, pero no podía descartar el 2. Porque Baldomero era el más joven de todos. Así que propuse a los genetistas que empezaran por el 8 y acertamos a la primera”.

Y repreguntado por los dos aciertos también a la primera de Marcelino y Abelardo (individuos 9 y 3) dice que “en esos dos casos tuve la ayuda de un profesional de la técnica de superposición craneofotográfica de Granada que me ayudo en la decisión. En estos casos, yo tenía sospechas y quería corroborar, sin decirle nada a él, si él tenía las mismas que yo y así fue. En el caso del cuerpo de Baldomero, no se pudo realizar esa técnica porque el cráneo estaba muy degradado y no se conservaba en las condiciones adecuadas para poder realizar esa técnica. Así que me base en el perfil antropológico básico, como era el individuo más joven, y tuvimos suerte”.

Y añade que “hemos acertado con los tres cuerpos a la primera, con lo que eso supone de ahorro en recursos económicos ya que son técnicas costosas y tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos de los que disponemos”.

Asesinados y equipo

Abelardo Suárez del Busto; Alfonso Moreno Gayol; Baldomero Vigil Escalera Vallejo; Belarmino Álvarez, García; Guillermo de Diego Álvarez; Marcelino Fernández García; y Mariano Blanco González partieron del barco “Gaviota” desde la ría de Gijón hacia Galicia, en 1936, cuando la ciudad asturiana cayó en manos de los golpistas, durante la Guerra Civil. Traslados a Celanova, fueron asesinados en el camposanto ourensano con un tiro de gracia.

Gracias al trabajo de historiadores del grupo Histagra de la Universidad de Santiago de Compostela; arqueólogos de Tempos arqueólogos; antropólogos como Fernando Serrulla, médico forense del Imelga; y un grupo de genetistas del Instituto Luis Concheiro de la USC, se pudo desenterrar la memoria de los restos de los siete asturianos fusilados.

