Última fase de la identificación de los fusilados en Celanova: “Es importante cerrar mentalmente el duelo”

“Trabajamos con personas, no con números”. Es la sentencia categórica que pronuncia María Victoria Lareu, catedrática de Medicina Legal y directora del Instituto de Medicina Forense de la USC, a los nuevos investigadores cuando suben las escaleras del edificio y se ponen la bata blanca para formar parte de su equipo. Trabajan con la vida, pero también con la muerte.

Ella y una decena de personas forman parte de la unidad de genética del Instituto de Ciencias Forenses “Luis Concheiro” que trata de identificar a los asturianos fusilados en la fosa común del cementerio de Celanova. Es la última fase de un programa nacional de Memoria Democrática, donde Gobierno y Xunta ponen la financiación, y un equipo multidisciplinar lleva a cabo las actuaciones. Historiadores, documentalistas, arqueólogos, médicos forenses y ahora especialistas en genética que realizan una labor social y científica por la memoria histórica.

María Victoria y Ana Mosquera, investigadora postdoctoral de la unidad, no aluden directamente a los huesos hallados en Celanova, pero su trabajo será el que determine si los huesos de Marcelino Fernández y de Abelardo Suárez están entre los encontrados para, posteriormente, entregárselos a sus familias. Concretamente a la hija de Marcelino y a las dos nietas de Abelardo.

Fernando Serrulla, antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, entregó a la unidad los huesos de los dos individuos que, según sus cotejos, más se podían aproximar por edad a los dos reclamados de 21 y 28 años. Ana Mosquera concluye que “es importante que se difunda la investigación en materia de memoria histórica, porque no todos los familiares están reclamando los cuerpos de sus allegados e incluso muchas veces no lo saben. Leer que se está investigando y se está trabajando en esto, ayuda a completar los pedigrís familiares y animar a que otros familiares reclamen”. Hay heridas que todavía están sin cerrar.

María Victoria siente que “conocer la muerte es importante, porque los familiares necesitan saber. Es como terminar el duelo, ya sabes que está en un sitio y es como concluir el duelo. Sabes que tienes un lugar para depositar flores o no, eso va en cada uno, pero sabes que está allí. Es importante para cerrar mentalmente el duelo”.

Se dividen el trabajo de forma metódica, ordenada y con importantes medidas anticontaminación. Ana comenta que “lo primero que se tiene en cuenta es la cadena de custodia. Es importante saber en qué manos está, quién las entrega, quién las recepciona y tener un seguimiento exhaustivo de su trazabilidad”.

Los restos cadavéricos de Celanova están muy degradados

Los huesos de los cuerpos de Celanova llegaron marcados como “individuo” y un número que los identificaba, pero ellas utilizan un código interno, para trabajar a partir de esa numeración.

María Victoria aclara que “en este caso en concreto, nosotros tenemos dos sets de muestras. Las de referencia, es decir, aquellas que se han extraído a las familias que reclaman y los restos óseos encontrados. Nosotros lo primero que hacemos es realizar el análisis de los restos óseos y después de los familiares”.

Ana espera unos segundos para argüir que “lo hacemos así siempre en todos los casos. En este contexto estamos hablando de restos cadavéricos de hace muchos años muy degradados, por lo que tenemos que tener mucho cuidado que el ADN que sacamos no se contamine”.

Para ello, en el primer paso, el de la extracción, los profesionales se ponen un gorro para que ningún pelo se caiga; usan mascarillas para que las gotas de saliva no arrastren células epiteliales; se ajustan guantes azules de látex; se visten con batas especiales; y hacen la extracción en unas cabinas de flujo laminar.

María Victoria comenta que “estas crean un flujo de aire que impide que se depositen partículas dentro de los tubos que puedan contaminar la muestra. Tenemos unos criterios anticontaminación muy estrictos”. Esta fase del análisis genético la hacen en un espacio diferenciado de la unidad y Ana dice que “todos los que estamos en la unidad estamos genotipados para los marcadores de uso forense, para poder comprobar que las muestras analizadas no están contaminadas con nuestros perfiles genéticos”.

Y especifica que “en este caso concreto como los huesos están en un mal estado, es raro que nos salgan todos los marcadores que buscamos y si nos salen, comprobaríamos con los perfiles de la gente del laboratorio que no se trate de una contaminación, por eso estamos todos tipificados genéticamente”.

Entre todas se reparten las funciones propias del análisis genético y mientras unos forman parte activa de la extracción de ADN, otros analizan las muestras extraídas, otros diferentes interpretan y evalúan las estadísticas y por último elaboran el informe definitivo, del que emanan unos resultados que pueden suponer el descanso para muchas familias.

Procedimiento

Una vez que la trazabilidad está garantizada, empiezan a limpiar externamente los huesos recibidos para eliminar cualquier tipo de contaminación externa. Ana pone en contexto que “cuando tenemos que hacer análisis genéticos a veces utilizamos un molar entero para buscar ADN, pero también se podrían usar huesos largos porque, junto con los molares, son los que conservan mejor el ADN. Una vez que tenemos los restos, hacemos una sección en ese hueso, para recoger una parte y pulverizarlo, después se desmineraliza la muestra y se purifica el ADN”.Y añade que “en función del tipo o estado del hueso, se puede usar un método u otro”.

María Victoria apostilla que “el ADN es una cadena y si se corta esa cadena perdemos el mensaje. No podemos identificarlo, por eso, en este caso tenemos que tener un cuidado exquisito de los huesos porque están deteriorados”.

Marcadores

Para determinar si los cuerpos corresponden a Marcelino y Abelardo se basan en marcadores genéticos que se analizan en los huesos encontrados y los comparan con los de muestras recogidas de sus familiares. Ana dice que “el primer abordaje que hacemos son los marcadores STRs autosómicos. Intentamos analizar 20-25 de estos marcadores, si lo conseguimos y los podemos comparar con los familiares podemos decir muchas cosas, si contamos con familiares directos”.

En el caso de Celanova, solamente coincide en uno de ellos. María Victoria asegura que “de las muestras de referencia de los familiares vamos a tener esos STRs muy claros. Pero cuando hablamos de huesos como los que se encontraron en Celanova, a veces no salen todos. Porque de una cadena de ADN vamos a coger pequeños trozos, que son esos STRs, pero de esos trozos a veces solo tenemos una parte y no todo”. Simbólicamente explican que es como tener un texto en una página con un mensaje claro y si se recorta la página se pierde el mensaje. Una aclaración pedagógica.

"Puede ser fácil o extremadamente complicado"

Empiezan con los STRs (Short Tandem Repeats) , pero si estos no dan los frutos deseados, van a analizar marcadores más pequeños, los SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms). Ana ejemplifica que “a veces no te sale ningún marcador, otras te salen cinco, que no son suficientes, y tienes que repetir el proceso”. Y aclara que “puede ser fácil o extremadamente complicado, en este caso de Celanova, más bien puede ser lo segundo. Porque 10 marcadores y una distancia familiar considerable (de abuelo a nieto) no son suficientes para nada y a veces tampoco con 21, entonces tenemos que hacer otros métodos de análisis”.

En ciencia, todavía basándose en medidas exactas, a veces pueden llegar a conclusiones determinantes, pero otras veces se obtienen resultados no concluyentes. María Victoria visibiliza que “el método estadístico de aproximación es diferente de un caso a otro. Con 21 marcadores llegamos a determinar la relación padre e hija, pero en el caso de abuelo y nieta, necesitamos probablemente unos 10 marcadores más para tener una buena base”.

Tecnología

“Hace 20 años esto no se podría hacer ni se hacía”, dice María Victoria siendo la voz de la experiencia en la Medicina forense. Para el análisis de los marcadores genéticos utilizan la amplificación con PCR y la electroféresis capilar.

Sobre la primera, Victoria explica que “es hacer copias del ADN de aquellas posiciones que nos interesan, no copiamos todo, vamos a las zonas que queremos y se multiplican. Eso nos permiten detectarlo”. Sobre la segunda, Ana comenta que “es un método en el que el fragmento de ADN pasa pasa a través de un polímero, por una especie de red, y posteriormente por un láser, y en función de su tamaño un software interpreta los resultados para después cotejarlo con los de las muestras de los familiares y encontrar los marcadores compartidos en ambas muestras”.

Otra de las tecnologías es la massively parallel sequencing, MPS. Otro método de análisis que permite “analizar cientos de SNPs (marcadores del ADN de menos tamaño que los STRs)”. Ellas son punteras en su área de investigación y desde otros países llegan casos para su análisis. Realizan pruebas novedosas, con la última tecnología, para que ese principio de responsabilidad social como es la transferencia del conocimiento ayude a resolver problemas de la sociedad.

La Guerra Civil fue uno de ellos. Una marca histórica de España que muchos llevan tatuada en sus cuerpos o su mente, como los familiares de Marcelino y Abelardo. Pasar el duelo, no es una mera inquietud es una necesidad vital, pero también mental.

“Todos los casos son igual de importantes”

El Instituto “Luis Concheiro” trabaja con casos que resuelven cuestiones de parentesco, analizan pruebas de delitos contra la libertad sexual o ayudan a identificar cuerpos de una fosa común como llevan haciendo años. Ana Mosquera comenta que “nosotros lo que hacemos en investigación tiene un fin último que es ayudar a resolver casos complejos”. Y María Victoria prosigue diciendo que “hace 20 años esto no sería imposible, no había tecnología suficiente y ahora, gracias a investigaciones punteras en marcadores y tecnologías podemos resolver casos muy complejos. Y quiero dejar una cosa clara, para nosotros todos los casos son igual de importantes”.

Son conscientes de la importancia que tiene su trabajo, ya que los análisis de ADN “son muy poderosos” y sus pruebas objetivas pueden hacer desnivelar la balanza judicial hacia un lado o hacia otro. María Victoria alega que “nosotros no somos jueces, no juzgamos la información que tenemos, los análisis que hacemos son objetivos. Hay dos hipótesis que el análisis sea de un sospechoso o que no y tan importante es determinar que es del sospechoso como que no. Para la justicia es un indicio muy importante determinar ambas cosas”.

De la proteína al genoma

María Victoria recuerda el avance de las investigaciones en la Medicina Forense, diciendo que “nosotros antes trabajábamos con proteínas y gracias a la investigación todo a evolucionado muchísimo. Con el descubrimiento del genoma humano y los avances en el ADN podemos encontrar marcadores genéticos, por así decirlo, fáciles de analizar. Sin embargo, cuando trabajábamos con proteínas si esta se desnaturalizaba no podíamos hacer nada”.

Y añade que “también avanzó todo en la parte estadísticas, porque si antes tenías un perfil genético parcial no podías hacer la evaluación estadística y ahora, gracias a la tecnología y la investigación, hay métodos que tienen en cuenta que no todos los marcadores íntegros. Eso permite que puedas decir estadísticamente el peso de la evidencia genética sin que esté completo. Se pueden evaluar otros escenarios sin que sea perfecto”.