Jácome, a los funcionarios: si solo trabajan 7 horas, prohibido restarle la media hora para el café

“El horario actual de un funcionario del Concello de Ourense hasta que se unifiquen los horarios de verano e invierno es de 7.45 horas a 15.15, es decir, siete horas y media de jornada laboral al día, que incluye media hora para tomar café. El que incumpla esas 7.30 horas diarias no puede salir a tomar café” advirtió ayer el alcalde Ourense, porque en ese horario se incluyen las 7.30 horas, indica sí se incluye el los 30 minutos para el café.

Gonzalo Pérez Jácome, que lleva años criticando la escasa productividad de algunos funcionarios, e incluso llegó a esconderse en una determinada área del Concello, para saber a qué hora llegaban los trabajadores, afirma que esas 7.30 horas diarias es las que se deben de cumplir pues “pues hemos detectado que llega a las 8 y se va a las 15 horas, entonces no pueden salir a tomar café”. Adelantó que abrirá expediente a los que incumplan.

El regidor ourensano hizo estas declaraciones, durante una reunión ayer en el salón de plenos del Concello de Ourense con el personal responsable de todas las jefaturas de servicios municipales. Jácome llamó a capítulo a todos ellos –a los jefes de servicio que quedan o a los s que ha renovado tras varios ceses– y les comunicó su obligación de fiscalizar a sus “subordinados” dijo literalmente. Esto se debe a la voluntad del Gobierno local de poner en marcha una jornada laboral unificada, que se mantenga fija durante los 12 meses del año, en sustitución de la actual que incluye un horario más reducido en verano.

Pérez Jácome les recordó a los jefes de servicio que todo el personal tiene el deber de cumplir íntegramente con el horario y les advirtió que se expedientará a los que no lo cumplan, comenzando por los propios jefes y jefas de servicio, dándoles indicación de que hagan extensiva esta advertencia a todo el personal a su cargo.

CC OO afirmó tras la reunión que Jácome “tiene un cacao mental y quiere exigir un horario que no existe”, pues el que se aprobó sin ir a pleno, era de 8.00 a 15.00 horas “el tiempo restante se realizará en jornada flexible, entre las 7:30 y las 8:00 horas y entre las 15:00 y las 15:30 horas, de lunes a viernes y se podrá hacer una pausa de 30 minutos una pausa que computará como trabajo efectivo”.

Asimismo, CC OO, apoyaría la propuesta de Jácome, a cambio de un horario fijo de 8 a 14’30 horas todo el año y reducción horaria en Registro y Atención al público.

CC OO pidió al alcalde “que no siga nombrando a dedo y convoque concursos”

El delegado de CC OO en el Concello, aprovechó la reunión de ayer para pedirle al alcalde, durante la reunión con los sindicatos, “que no siga nombrando a dedo y convoque concursos”. Señalan que el regidor les informó de que está elaborando la Relación de Puesto de Trabajo “y nos trasladó que en esa RPT, eliminará el 80% de las jefaturas, pero a la pregunta de quién está “cocinando” esto, Jácome nos respondió de que no tenía obligación de informarnos” explica el delegado de Comisiones Obreras, quien trasmitió su queja porque no se informe a los delegados sindicales de los continuos cese. Añade este sindicato que “más 50 extrabajadores tendrán que ir al juzgado, porque el alcalde dice que no va les va pagar el Premio de Jubilación.