“Tengo la convicción de que mi hermano Celso sufrió un crimen, está clarísimo”

El sábado 9 de abril de 2016, el policía Celso Blanco Álvarez acudió a la comisaría provincial de Ourense a las 15.48 horas. No era un día de servicio para él. “No hay constancia de que tuviese concertada cita alguna, ni que hubiese acordado reunirse con nadie en su despacho de la quinta planta”, dice el tribunal en el auto que ha cerrado el procedimiento judicial sobre la muerte del agente –con un disparo de una de las armas robadas en el búnker policial en 2014–, un hecho datado entre las 15.50 y las 17.00 de ese día.

Celso Blanco entró en la comisaría a las 15.48. A las 16.45, se envió un mensaje y un correo desde su WhatsApp y su ordenador en el que pedía disculpas y se atribuía el robo de las armas y el envío de escritos anónimos. A las diez de la noche se halló el cadáver.

“Desde el momento en el que sale de su casa un sábado por la tarde, no me cuadra nada. Tengo la convicción de que sufrió un crimen, está clarísimo”, asegura su hermano Jorge Blanco, que ha ejercido la acusación particular, con la asistencia de un abogado del turno de oficio.

El día de la muerte del policía –recuerda este familiar–, Celso había comido con un hermano y con su madre. “Tenía planificado ir a comprar, incluso dejó el coche abierto porque lo iba a lavar”, expone. El agente cogió su moto y se desplazó a la comisaría. Al final de ese día llegó la peor noticia.

“Me llamaron sobre las diez o diez y media de la noche, dijeron que había tenido un accidente. Nos avisaron de la comisaría y después aparecieron dos señores de la Policía Judicial. Nos quedamos en shock”, recuerda Jorge Blanco.

La familia no comparte que la muerte de Celso fuera un suicidio. “Su comportamiento siempre fue normal, no lo veías bajo de ánimo, nada de nada”, subraya su hermano.

La decisión de la Audiencia Provincial, que no ve indicios contra los policías gemelos y cierra la causa, ha ocasionado pesar a la familia de Celso. “Ha sido una muy mala noticia, no nos la esperábamos porque estaba a punto de ser el juicio. después de más de siete años de investigación. Estamos consternados”, asegura Jorge Blanco.

El abogado de la acusación particular estudia la posibilidad de interponer algún recurso extraordinario, después de que el sobreseimiento provisional dictado por la Audiencia Provincial cierre la puerta a cualquier recurso ordinario. “Esta noticia me dejó roto, te hace desconfiar casi de todo”, lamenta el hermano.

En contraposición, Jorge Blanco alaba la labor que ha llevado a cabo la magistrada Eva Armesto, que consideraba que existían indicios para juzgar a los policías gemelos por el presunto asesinato de su compañero.

“Solo confío en la jueza, que se ha volcado, que llevó el caso desde el primer momento. Tiene transparencia, es una persona honrada y ha trabajado en este caso a más no poder. Esa señora me merece muchísimo respeto. Quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho. Si la justicia funcionara como ella este sería un mundo mejor”, afirma Jorge Blanco.

En marzo de 2021, la madre de Celso falleció. “Ella estaba convencida de que lo habían matado y quería que limpiaran su imagen, que no le echasen encima la mierda de otros”, subraya Jorge.

“La trayectoria profesional de Celso era impecable, y a nivel humano era una persona por la que se podía preguntar en cualquier sitio de España y nadie dudaría. Era una persona entrañable, a la que todo el mundo quería, era un chico que siempre daba alegrías”, resume su hermano Jorge.