El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se reunió este viernes con miembros de la Plataforma pola defensa da Sanidade do Carballiño y alcaldes de la comarca para abordar la situación del servicio de Pediatría en el centro de salud, con sus dos plazas vacantes, una por jubilación y otra por comisión de servicios. La atención está actualmente cubierta por médicos con formación en puericultura y en horario reducido, de 9.00 a 13.00 horas de lunes a viernes, por lo que la exigencia se centra en la restitución del servicio.

Tras intercambiar posturas, el conselleiro se comprometió a mantener las dos plazas de Pediatría. Avanzó que una será cubierta “de manera inmediata”, ya que fue ofertada en el concurso de méritos –sin examen– convocado por la Xunta, y ya dispone de candidato. “En cuestión de semanas estará cubierta con una plaza en propiedad”, afirmó García Comesaña.

La segunda plaza sigue vacante y se seguirá ofertando “a cualquier médico especialista en Pediatría que quiera ocuparla”, dijo el conselleiro. Entre tanto, añadió, la atención se cubrirá con médicos de familia especializados en puericultura que ya trabajan en el centro. “Si alguien solicita hoy una cita de Pediatría en este centro de salud, obtendrá una cita para el mismo día de hoy”, destacó como garantía de cobertura del servicio. En este sentido, puntualizó que en este momento el centro cuenta con una profesional especializada en puericultura que trabaja a tiempo completo y que, en función de la demanda, hay otro profesional disponible.

Por su parte, la representante de la Plataforma pola defensa da Sanidade do Carballiño, Paula Fernández, detalló que trasladará estos compromisos al resto del colectivo, integrado por unas 200 personas, pero adelantó que la respuesta, si bien garantiza la atención por parte de una pediatra a tiempo completo, “no es satisfactoria”, ya que no se produce con inmediatez: “La pediatra en jornada completa, de 8.00 a 15.00 horas, se incorporará en un máximo de dos meses, pero la segunda se sacará en septiembre y mientras se cubre con un médico de familia puericultor”. Sin desmerecer el trabajo y voluntad de nadie, añade, “queremos un especialista en Pediatría, no un médico de familia con un curso de puericultura”. Avisan que seguirán “en la lucha” y a la expectativa de que se cumplan los plazos comprometidos.