El Niño dejó un pellizco en Ourense y la constancia de que hay dos hermanos que tienen la suerte en su ADN, aunque la balanza se desequilibre a veces. El sorteo de hoy regaló a la ciudad 600.000 repartidos en tres décimos, dos vendidos en la administración de Ervedelo y otro en el bar Falangueiro del barrio de O Vinteún.

En otras administraciones como en Xinzo o en Lotería Anta, también lo tenían consignado pero no lo llegaron a vender. El 94.974 fue a parar según Luis Carballeda y su mujer Emma, propietarios de la administración de Ervedelo, “a algún vecino del barrio, seguramente, porque El Niño es un sorteo que no buscas un número concreto o una terminación concreta, sino que a veces te dicen ‘dame tú el que más te guste’ o ‘uno cualquiera’ y no saben qué número llevaron. Así que creemos que algún vecino le tocó y todavía no lo sabe (decía ayer al mediodía)”, apuntan.

En Ourense también cayó el tercer premio en el quiosco O Carrabouxo, en A Valenzá, y en la administración de Xinzo de Limia, que regenta Herminio Carballeda, hermano de Luis. Se vendieron dos décimos del 57.033, que son 25.000 euros al décimo, por tanto 50.000 euros en total.