Cierran la causa contra el único investigado por el triple crimen de Burgos hace 19 años

Hace casi veinte años, la ourensana Julia dos Ramos, de 47 años, su marido Salvador Barrio, de 53, y su hijo pequeño Álvaro, de 12 años, fueron asesinados en el domicilio familiar, en Burgos. La madrugada del 7 de junio de 2004 sufrieron 99 puñaladas. La causa queda sobreseída de forma provisional, por la falta de indicios suficientes contra el último investigado por estos hechos, Ángel R. P., autor de unas pintadas contra el padre de familia en el panteón.

Está en la cárcel –condenado a 18 años– por el asesinato mediante atropello de una vecina de 85 años. Tanto el juzgado de Instrucción 2 de Burgos, el pasado septiembre, como ahora la Audiencia de esa provincia castellana, resuelven a favor del sobreseimiento. El auto del tribunal burgalés ya es definitivo.

En julio de 2021, especialistas de la UDEV Central de la Policía inspeccionaron el vehículo que utilizaba el padre en el momento de los hechos, y que permanecía en el exterior de la comisaría de Ourense desde la detención en 2007 del hijo mayor y superviviente, Rodrigo Barrio, exculpado en 2010. En diciembre de 2021, la Policía registró propiedades de Ángel R., el último y único investigado, en la localidad de La Parte de Bureba (Burgos).

Rodrigo, que no dormía en el domicilio familiar la noche de los asesinatos –estaba internado en Aranda de Duero–, presentó un recurso de apelación a la Audiencia de Burgos para que la causa continuara contra Ángel R. por los trámites de la ley del jurado. La Fiscalía y la defensa se opusieron. El joven ejerce la acusación.

En junio de 2007 llegó a ser detenido, en la Universidad Laboral de Ourense, donde estudiaba. La causa contra él se sobreseyó de forma definitiva en 2010. Está libre de sospecha tanto policial como judicialmente. Parte de la familia ourensana de Julia dos Ramos, personada también como acusación, sospechaba de su posible implicación.

Las sospechas en su contra

Entre los indicios contra Ángel R. que la representación legal de Rodrigo consideraba suficientes para la apertura de juicio oral figuraban la posesión de un cuchillo de 21,5 centímetros de largo y 2,8 de ancho, y de unas zapatillas que podían corresponder con una huella ensangrentada en el domicilio del triple crimen. Además, fue el autor de pintadas insultantes en el panteón de la familia, unos hechos por los que resultó condenado. El día del funeral, causó ruidos con el tractor. A mayores, en uno de los registros se encontraron varias llaves que no le pertenecían, una con la inscripción “Ayuntamiento”. Salvador Barrio fue el alcalde de La Parte de Bureba.

La sala no ve "verdaderos" indicios, sino "meras sospechas”

La Fiscalía se opuso a mantener abierta la causa contra Ángel R., al no apreciar indicios solidos y contundentes. “Después de la profusa investigación realizada”, dice la Audiencia de Burgos –la causa supera los 6.000 folios–, y tras haberse “agotado el seguimiento de todas aquellas pistas que pudieran llevar a alguna conclusión mínimamente certera, resulta que cada uno de los datos puestos de manifiesto por el apelante en su recurso no tienen la consideración de verdaderos indicios, sino de meras sospechas, las cuales resultan insuficientes para poder realizar una imputación formal y razonada respecto de la autoría por parte del investigado, unido al hecho de que se pretende abrir juicio por tribunal de jurado, lo que implica que ante el mismo no pueden llevarse unos presuntos indicios”, puesto que el objetivo en procedimientos por asesinato es “llegar a la emisión de un veredicto razonado y congruente”, argumenta la Audiencia.

El informe de la Fiscalía incide en que la inspección de la Policía Científica indicó que el cuchillo empleado tenía 9 centímetros de longitud y 2,5 de ancho –según la impronta dejada por el arma en un cristal de una puerta y una sábana–. Además, comparada la suela de las zapatillas incautadas en 2013 al investigado con la huella hallada en el lugar de los hechos “no existía correspondencia”.

En cuanto a la llave del Ayuntamiento en poder del investigado, “es posterior a las obras realizadas en 2012 y, por ello, posterior a los hechos”, añade el auto. También constan informes psiquiátricos “relativos a los rasgos esquizoides y paranoicos del investigado”. La Audiencia dice que el testimonio de un compañero de prisión, testigo protegido, “por su carácter genérico y ambiguo”, con supuestas manifestaciones de Ángel “realizadas dentro del contexto carcelario, siendo lógico que se interesase por la investigación policial cuando conocía que estaba en el punto de mira, tampoco podrían servir para fundamentar una posible culpabilidad, teniendo en cuenta que no se aportan datos o hechos esenciales que únicamente pudieran haber sido conocidos por los investigadores policiales”.

Así confirma la Audiencia el cierre de la causa por el triple crimen: “La decisión de sobreseimiento provisional adoptada por el Juzgado de Instrucción es correcta y ajustada al resultado de las abundantes investigaciones realizadas, tal y como también lo entiende el Ministerio Fiscal, cuyos acertados razonamientos deben ser compartidos plenamente”.