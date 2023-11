Aldealista, la ‘app’ que da visibilidad al rural, ya suma 250.000 visitas en red de 51 países

La Agencia Galega de Innovación de la Xunta de Galicia acaba de reconocer el “éxito innovador” de Aldealista, una plataforma digital promovida para dar visibilidad a esas miles de aldeas de un rural invisible, promovida por Juan Carlos Pérez, un empresario y propietario de una empresa de software en Noruega que, tras su periplo profesional por varios países del mundo, volvió a su aldea natal de Castiñeiro, en San Xoán de Río, entonces deshabitada, y allí se ha quedado para vender el rural de Castiñeiro, para el mundo y que suma más de 250.000 visitas en su app este año.

A Juan Carlos le pilló el decreto COVID estando de descanso en su aldea y a finales de 2022 presentó Aldealista, esta laureada plataforma digital que da visibilidad a pueblos invisibles “a través de nuestro ecosistema digitalizador del medio rural, con el que luchamos contra la despoblación”, afirma el empresario.

Pero Aldealista hace mucho más: pone en contacto a usuarios con el que podría ser su aldea ideal, de acuerdo a un algoritmo y la inteligencia artificial, similar al de las “webs de citas” , de ahí el nombre popular de el “Tinder de los pueblos” con los que le han apodado, porque conecta a personas con el que sería ese lugar en el mundo para viajar, comprar o quedarse a vivir.

Castiñeiro pasó a ser la Ítaca a la que volvió Juan Carlos y en la que recaló para vender el rural al mundo. Cuando llegó no había ya vecinos, ahora viven 7 personas, incluido Juan Carlos, CEO y fundador del proyecto.

Esas más de 250.000 personas que han deslizado y buscado en Aldealista son de 51 países del mundo y han podido conocer aldeas hasta ahora invisibles.

En este proyecto “integramos ayuntamientos, los 209 de Galicia de menos de 5.000 vecinos, desarrollo rural, emprendedores y grandes corporaciones y empresas que nos ayudaron”, indica el emprendedor.

La Alcaldía de San Xoán de Río se implicó y “fuimos elegidos en 2022 mejor pueblo tecnológico”, explica, por toda la larga lista de iniciativas en marcha. Este “Tinder de los pueblos”, al igual que en ese buscador de parejas y utilizando la inteligencia artificial, va poniendo en contacto lugares y personas, que pueden ser en su día su día potenciales vecinos.

Para ello “se bajan una app que está en decenas de países, y en la que aparece un número incontable ya de lugares, y según sus gustos gastronómicos o culturales, igual que una aplicación de citas, el usuario va deslizando lo que le gusta a la derecha, lo que no a la izquierda. Cuando llegas en algún momento que has hecho match es que hay un pueblo que se ha enamorado de ti”, indica Juan Carlos. Es decir que ese algoritmo ha encontrado cual es tú lugar en el mundo, según los datos aportados.

Este proyecto de la mente inquieta de un emprendedor, tiene tal lista de proyectos, actividades y posibilidades parejas que, para conocerlas no llega la hoja de papel Hay que entrar en “aldealista.com” para saber más y cumplir los sueños.

El deseo cumplido de la abuela Gracia: “Me pidió antes de irse que trabajara para que los pueblos no desaparezcan”

A Juan Carlos Pérez la pandemia le pilló en marzo de 2020 en Castiñeiro y del obligado confinamiento salió Aldealista, una idea única en el mundo. En la intrahistoria de este proyecto de plataforma digital que está sorprendiendo al mundo y que está sirviendo ya como punto de apoyo para concellos e instituciones en la revalorización y divulgación del rural, tiene un importante papel su abuela Gracia, “a la que llamábamos todos “nai Gracia”. Ella falleció precisamente durante el confinamiento a los 102 años. “Por suerte me pilló allí en Castiñeiro, donde un tiempo antes de fallecer me pidió: “Deixa de dar voltas polo mundo e fai algo para que as nosas aldeas non desaparezan”, recuerda el empresario. Esto, unido que cuando volvió a su pueblo, –que era el de los veranos de la infancia de un hijo de la emigración como Juan Carlos– y enviaba fotos durante el confinamiento a sus amigos en el resto del mundo, le preguntaban en qué lugar de Noruega “donde tengo la empresa, me encontraba” dada la belleza del lugar. De ahí fue naciendo esa idea de Aldealista, de llevar la belleza desconocida del rural al resto del mundo Ahora acumulan premios y nominaciones internacionales. El próximo lo recibe en breve en Madrid. Su querida “nai Gracia” no sabe bien la que ha montado.