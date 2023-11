Una pelea en la que dos jóvenes se enzarzaron la madrugada del 21 de noviembre de 2021, en un pub de Xinzo de Limia, se juzgó este miércoles en el Penal 2 de Ourense. Los dos presuntos implicados se culpan mutuamente de las respectivas lesiones que sufrieron, a la vez que niegan la autoría de las que cada uno atribuye al otro. La Fiscalía considera que ambos son culpables de golpearse y causarse cada cual determinadas lesiones. Solicita una condena de 9 meses de prisión para un encausado, sospechoso de haber dado un puñetazo en un ojo a su rival, así como de 18 meses para otro, que presuntamente arrancó de un mordisco el lóbulo de una oreja de su perjudicado.

Ambos carecen de antecedentes penales previos a estos hechos. Durante el encontronazo, la novia de uno de ellos intentó separarlos y, presuntamente, recibió un manotazo en la cara por parte del otro. La Fiscalía pide que el implicado que presuntamente arrancó parte de la oreja al otro joven lo indemnice con 8.630 euros. Este perjudicado sufrió la amputación del lóbulo y necesitó desinfección, sutura, curas y antibióticos. Como secuela le ha quedado una cicatriz en la zona.

El fiscal quiere que este encausado, por su parte, abone una multa de 320 euros por un presunto delito leve de lesiones sufridas por la joven, así como 780 euros de responsabilidad civil para resarcir al otro acusado, a quien presuntamente propinó un puñetazo en el ojo izquierdo, causándole con esa agresión escoriaciones y laceraciones en el pómulo y en el párpado.

"Los dos nos enganchamos, pero mordisco no hubo. Yo no fui"

“Estaba agresivo, me agarró y me dio un mordisco en la oreja; sangraba abundantemente”, dice el acusado que perdió el lóbulo. En cambio, niega haber sujetado por el cuello al otro joven, ni haber golpeado a la novia de este último, haciendo que se cayera al suelo. “Me agarró y me dio un puñetazo. Los dos nos enganchamos, pero mordisco no hubo. Yo no fui”, declaró el otro acusado. La magistrada del Penal 2 de Ourense resolverá en la sentencia.