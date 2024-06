Un gallego enamorado del Dortmund: “Me decían que estaba enfermo, la gente no lo entendía”

Ni del Barça, ni del Celta, ni del Dépor, ni, mucho menos, del Real Madrid. El ourensano Brais Teixeira escogió, hace años ya, ser del Borussia Dortmund. Ve todos sus partidos, lee la prensa deportiva de Alemania y traduce al español las ruedas de prensa de los de negro y amarillo. Todo este trabajo lo traslada día a día a una cuenta de X seguida por más de 5.000 personas. “Al principio, mis amigos me decían que estaba enfermo, la gente no entendía cómo podía ser del Dortmund”, cuenta a FARO.

Con la ilusión propia de un fan cuyo equipo jugará en unas horas toda una final de la Champions League, Brais Teixeira relata a FARO cómo surgió su amor por el Borussia Dortmund. Lo hace desde su casa de A Valenzá (Barbadás), su ‘centro de operaciones’ desde donde ‘se teletransporta’ cada jornada al intenso ambiente del fútbol alemán. “Un día, en 2009, estaba leyendo un periódico, no sé si el Marca o el As, y en su contraportada publicaban un artículo de Mario Götze en el que se decía que iba a ser el próximo mejor jugador del mundo”. Esa fue la pequeña semilla que iba a dar sus frutos tres años más tarde. “En el 2012, recordé esa página, poco a poco me empecé a interesar y comencé a comentar la actualidad del Dortmund en X”.

Tras su éxito en la red del antiguo pajarito, en 2013 le propusieron una aventura que todavía perdura: llevar las riendas de una conocida cuenta de X sobre el propio conjunto germano, @TodoBVB. Es a través de esta ventana digital donde, de manera altruista, se relaciona con personas hispanohablantes que, como él, llevan en el corazón el escudo de ‘die schwarz-gelben’ (los de negro y amarillo).

En su día a día, compagina la preparación de unas oposiciones y jugar al fútbol sala con su pasión por el Dortmund. Fue precisamente su ámbito de estudio el que le acercó al idioma germano, como si de una señal se tratase: “Tengo el C1 de alemán porque estudié el Ciclo Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y en Alemania se llevaba mucho”. Este conocimiento de la lengua le permite ahora, por ejemplo, “leer el Bild -periódico de Alemania-” y traducir sus noticias o transcribir las conferencias de prensa para los casi 5.500 fieles de @TodoBVB.

El contacto con el presente de la escuadra aurinegra le ha llevado a vivir toda clase de experiencias. Una de las que mejor recuerda es cuando le felicitó el aniversario a Pierre-Emerick Aubameyang, mientras vestía la zamarra del BVB, quien cumple años el mismo día que Brais, y el propio club le envió un parabién de vuelta en X. Del otro lado, no olvida que Ciro Immobile le hubiera bloqueado en redes sociales tras criticarlo en lo deportivo. Entre sus ‘followers’, le tiene especial cariño a Marc Bartra, también con pasado en el equipo de la cuenca del Ruhr. “Me he llegado a enterar de fichajes antes de que salieran en todos los medios”, detalla orgulloso.

Su “espinita”: ver un partido en el espléndido Westfalenstadion

Una de las fortalezas del Borussia Dortmund es su espléndido estadio, el Westfalenstadion -también conocido como Signal Iduna Park, por cuestiones de patrocinio-, que registra récords de asistencia en toda Europa. Tiene además la que muchos sabidos del balompié han bautizado como “grada más famosa” del mundo. Se trata de una alta tribuna, situada detrás de una de las porterías, que se eleva en una única e imperial estructura ocupada por decenas de miles de fervientes gargantas. Si ya de por sí es un reclamo para cualquiera, todavía lo es más para el joven ourensano. “Es una espinita clavada, siempre he querido ir a ver un partido en persona”, expresa resignado. El coste de los vuelos “es elevado”, confiesa, y, además, cada billete asciende a “entre 15 y 20 euros -muy baratas-", por lo que “es prácticamente imposible encontrar entradas”.

Una razón semejante le privará de presenciar este sábado la final de la Champions entre su equipo y el Real Madrid en el londinense feudo de Wembley. Brais había visto los vuelos desde Galicia a la capital británica tras la clasificación del Dortmund: 80 euros. Pero, 24 horas más tarde, los merengues hicieron lo propio y el precio de los aviones desde España ya estaba, nunca mejor dicho, por las nubes, pues pasaron a costar 300 euros.

Verá entones el partido desde su Ourense natal, ataviado, cómo no, con la elástica del Borussia Dortmund. De entre las seis camisetas que posee, ha escogido para la cita la de 1997, con la que los suyos alzaron la orejona por única vez en su historia. Vaticina, con el corazón, un 3-2 con Marco Reus, su favorito, decantando la balanza en el último minuto de su último baile como jugador de la escuadra alemana. “En Champions se convierten”, finaliza, con la convicción de resarcirse de la derrota de hace 11 años en la final ante el Bayern Múnich. Un claro ejemplo de ‘echte liebe’ a más de 1.500 kilómetros de distancia.

