El pacto no escrito PP-DO para apoyarse mutuamente y conseguir mayoría de voto en Diputación y Concello ¿funcionará hoy en el pleno municipal? ¿Propiciarán los ediles populares la aprobación de la ordenanza de veladores de Jácome absteniéndose en la votación como ocurrió con las luces navideñas?.

PSOE y BNG votarán en contra de la resolución de las enmiendas que ha hecho el gobierno local y de la propia aprobación inicial de la ordenanza que va a hoy a pleno. Al menos eso transcendió tras las reuniones de ayer.

Así que todo apunta a que una abstención de los ediles del PP, y además disciplinada, tras la renuncia a su escaño de concejal de Manuel Cabezas, permitirá al alcalde Gonzalo Pérez Jácome dar el primer paso hoy de esta ordenanza reguladora de la instalación y uso de terrazas de veladores en espacios de uso público del Ayuntamiento de Ourense, es decir de cómo y donde pueden hosteleros, sacar sus mesas y sillas a la calle.

Hoy es un paso importante aunque sea un trámite solo de aprobación inicial, para desbloquear un proyecto de renovación de ordenanza pendiente de actualización desde hace dos décadas, siguiendo el ritmo habitual del Concello, que deja arrastrar proyectos o renovaciones de servicios durante varios gobiernos consecutivos.

A la espera de lo que se ratifique en el pleno municipal de hoy, el PSOE considera que no se han aceptado algunas enmiendas suyas vitales. Su “no” está claro. La abstención del PP puede ser la salvación para Jácome, como ya ocurrió en este mandato municipal con los pliegos para sacar a concurso la iluminación navideña. En ese pleno, la abstención del PP permitió al alcalde aprobar, con la mayoría de sus 10 votos de 27, sacar a concurso al día siguiente la iluminación de Navidad y luego poder instalarla y encenderla en plazo, pese a los votos en contra de la oposición, pues había informes técnicos en contra.

El PP tiene dos posibilidades para salir del paso hoy: pedir la retirada del orden del día de la ordenanza, como ya han solicitado, pero el alcalde no parece dispuesto a conceder o darle el espaldarazo, a una normativa de veladores que el coordinador general del Concello Francisco Cacharro, negociador y principal redactor de la misma, defiende como adaptada y respetuosa con la normativa legal, pero que asociaciones vecinales como O Cimborrio, critican.

Afirman los vecinos que tiene artículos como el 5, punto seis, que prácticamente permiten eliminar mobiliario público o elementos verdes deteriorados, para poner en su lugar mesas y sillas hosteleras. Otra de las críticas también del PSOE.

Otra de las cuestiones que no se acaban de aclarar y que son materia de discordia entre gobierno local y la oposición, es la duda sobre si esta nueva ordenanza respeta la normativa de accesibilidad y tránsito peatonal. Según O Cimborrio no se respeta en varias calles. El técnico alega que está permitido que allí donde no se pueden mantener los 1,80 metros entre un velador y mesa y silla y las fachadas, ese espacio de tránsito puede quedar por el centro.

Según otras fuentes técnicas del propio Concello, “cualquier denuncia puede echar abajo la ordenanza”, pues creen que permitir veladores a algún local a 35 metros de esa cafetería “y atravesar calles con comida o bebidas” no parece factible.

El BNG había pedido que se parase la tramitación a la espera del informe de la Comisión Técnica de Accesibilidad de la Xunta, pero según el coordinador esta llegó el 7 de julio y se inhibe en la decisión al considerar que no es una decisión de su competencia.

El pleno debatirá una moción del PSOE para reabrir la Universidad Popular

El pleno de hoy supondrá un punto y aparte, en especial para el grupo popular, porque se notificará la renuncia a su escaño del concejal y presidente del grupo del PP, Manuel Cabezas, lo que dará paso, en una próxima sesión, a la incorporación de Sonia Ogando –exedil de Urbanismo– para sustituirle.

El pleno dará cuenta como es habitual de los informes de los informes de Tesorería sobre el período medio de pago correspondiente al mes de julio de 2023, que asciende a más de cien días.

En la parte resolutiva, se dará cuenta además de una modificación puntual de la Unidad de Ejecución número 10 del PERI en O Posío, y la mencionada resolución de enmiendas a la ordenanza de veladores.

En el apartado de mociones, se incorpora una presentada por el grupo municipal socialista, en la que piden al Concello de Ourense que se restituya la Universidad Popular de Ourense (UPO), entidad educativa suprimida durante el anterior mandato municipal de Jácome, sin que haya sido sustituida por ahora, con otro proyecto formativo similar, como se había asegurado.

También se debate otra moción del grupo municipal del PSOE en la que se pide “instar a la Xunta de Galicia a la creación de un consorcio interinstitucional para el impulso del termalismo en Ourense y para la ejecución urgente de un plan de recuperación de los espacios públicos termales”.

La activación del patrimonio termal ourensano, sus pozas y termas será, según se prevé, un tema caliente de debate, pues el PP también presenta una moción en la que pide la mejora de las instalaciones termales de la ciudad, y que se amplíe el horario actual, que consideran que es excesivamente corto pues algunas pozas empiezan a vaciarse ya en torno a las 7 de la tarde.

Más medios en Sociales

Otra moción del grupo municipal del BNG, pedirá el voto mayoritario de la corporación local de Ourense, para que se recupere y ponga en valor la antigua cárcel de Ourense, en franco deterioro. Además otra moción que defenderá el grupo del PP, se centra en las medidas que debe de lleva a cabo el Concello, “para que los servicios sociales den respuesta y atiendan las demandas y necesidades de la ciudadana”.