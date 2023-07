Ourense supera los 20.000 votos por correo, un 63% más que en la cita de 2019

El número de electores orensanos que votaron por correo se disparó en estas elecciones generales. Según los datos recabados por Correos a las 00.00 horas del día 21 de julio, Ourense ya había recibido 20.468 votos en sus oficinas, esto supone un 62,6% y 12.823 votos más que en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. Aunque el plazo para ejercer el derecho a voto se amplió “in extremis”hasta ayer a las 14.00 horas, en la provincia esto no supuso un gran aumento en las cifras citadas anteriormente, pues las oficinas estuvieron prácticamente vacías durante toda la mañana.

De hecho, ayer en la oficina de la rúa Progreso, acudieron a votar a última hora poco más de 10 personas, un dato que contrasta con las más de 800 personas que pasaron por la oficina de la Avenida de Marín el pasado jueves, día en el que se inició el período para votar mientras continuaba abierto el plazo para las últimas solicitudes de voto. Lo que demuestra una “gran responsabilidad” por parte los ourensanos, tal y como apuntan los funcionarios de ambas sucursales.

Por supuesto, siempre hay quien espera al último momento para votar. Alba Bernárdez fue una de ellas. “Me llegó a casa el papel para el voto por correo, pero lo traspapelé. Mientras buscaba y no aparecía fueron pasando los días y aquí estoy. Mi idea era haber venido el jueves por la tarde, pero vi que ampliaban el plazo hasta el viernes a mediodía y como tenía que hacer más recados aproveché para hacer todo”, explica. Aunque fuese a última hora, esta electora tenía claro que sí quería votar, pues para ella la participación ciudadana en las elecciones es “un básico de la democracia, sea cual sea la elección de cada ciudadano”. De hecho, para pedir el voto por correo si que actuó con rapidez: “Al final voy a estar el domingo en Ourense, pero como no sabía si iba a estar y para mí es muy importante votar pedí el voto por correo desde el principio para no preocuparme”, confiesa.

Ana María Rodríguez, fue otra de las pocas electoras que aprovechó la ampliación del plazo para votar por correo. En su caso, un problema familiar le obligó a ir retrasando el día para entregar su papeleta. “Mi madre lleva dos semanas enferma y también tenía que trabajar. Como ampliaron un día más aproveché para acercarme en el último momento”, indica. Eso sí, reconoce que si no tuviese la oportunidad de votar ayer, habría sacado un hueco antes, pues para ella “aunque sea tarde, siempre es importante votar, sobre todo este año con todos los problemas que llevamos arrastrando”.

Los electores se movilizan

El número de votos por correo a nivel nacional también creció de forma muy notoria en comparación a las pasadas elecciones generales. De hecho, tal y como reconoce Correos “la cifra aumentó un 98% respecto a número total de votos admitidos en la cita de 2019 y un 81% en comparación a la cita de 2016”. Lo que representa la cifra más alta de votos por correo registrada en la historia de la democracia española.

Otro de los datos recabados por Correos a las 00.00 horas del 21 de julio, es que los votos emitidos hasta ese momento representaban ya el 93,8% de las solicitudes admitidas en términos nacionales. El ratio más alto alcanzado en elecciones generales desde 2008, el primer año con registros estadísticos homologados. En total, se han admitido en toda España 2.622.808 solicitudes de voto por correo y se han admitido 2.461.284 votos, dos cifras que nuevamente marcan un récord histórico.