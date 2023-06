Cinco restaurantes ourensanos reciben un “Solete de Verano” de la Guía Repsol

La Guía Repsol creó en 2021 una nueva calificación muy dinámica para reconocer la calidad de la gastronomía y del servicio de restaurantes, churinguitos, terrazas, heladerías, pastelerías, bares, tascas, vinotecas, bodegas, sidrerías, hamburgueserías, bocaterías o pizzerías. Se trata del “Solete”, una iniciativa para recomendar a los usuarios espacios en los que disfrutar de la cocina y “una herramienta muy eficiente y cómoda con la que ahorrar tiempo estas vacaciones y garantizar una acertada elección”, tal y como reconoce la directora de Guía Repsol, María Ritter. Esta distinción de la Guía Repsol, destacada por ser más joven e informal, cuenta ya con ocho entregas.

Ayer, se anunciaron los nuevos establecimientos de la octava edición que a partir de ahora podrán lucir con una pegatina amarilla en la puerta de su local su “Solete de verano”-una de las categorías dentro de la calificación “Solete” que siempre se reparte en la época estival-. “Estamos muy satisfechos con la nueva selección de más de 300 lugares que, con su propia historia, se suman a los más de 3.000 Soletes”, destaca María Ritter.

En Ourense han sido cinco los restaurantes afortunados: Casa Grande (A Teixeira), El Mexicano de Beariz (Beariz), Bule Bule (Allariz), Plaza (Pereiro de Aguiar) y Auriga (Ourense). Todos ellos cuentan con una característica especial y única que les ha llevado a adquirir este mérito profesional y personal. Mientras que en el resto de la comunidad gallega se repartieron otros 17 “Soletes de verano”: siete en la provincia de A Coruña, siete en la de Pontevedra y tres en la de Lugo.

Auriga en Ourense

Christian Arrojo y David Márquez abrieron su restaurante Auriga, ubicado en la rúa Amado Carballo, justo tres meses antes de que se anunciase el estado de alarma con motivo de la rápida propagación del Covid19. Con esfuerzo lograron sacar adelante su negocio. Ahora, tres años después su trabajo se ve reconocido con un Solete de la Guía Repsol. “Una sorpresa que ahora se convierte en un golpe de ánimo y un empuje para seguir nuestra labor”, confiesa Christian. Por supuesto, cree que este distintivo será un apoyo para atraer nuevos clientes “en una época como el verano en la que Ourense se vacía y un local como este, que no se sitúa en el centro baja sus ventas”. Su cocina conservadora y tradicional mezclada con la innovación a través de sabores de otras culturas ha sido fundamental para conseguir este premio.

Casa Grande de Cristosende

Casa Grande en A Teixeira es una casona centenaria en la Ribeira Sacra reconvertida en un alojamiento rural con restaurante. “Su espectacular terraza con vistas al Cañon del Sil ha sido la clave para adquirir un ‘Solete de verano”, reconoce Nuria Crespo, la gerente. Aunque también añade que los clientes premian mucho “la calidad de la comida con unos productos cercanos y de calidad”. Este galardón se convierte en un impulso más para que la Ribeira Sacra reciba un mayor número de turistas.

El Mexicano de Beariz

Javier López y su hijo regentan El Mexicano de Beariz.Un restaurante que, como su propio nombre indica, destaca por sus deliciosas recetas mexicanas. A día de hoy Javier todavía no se cree que el “Solete” haya sido para ellos: “No me lo esperaba para nada. Hace unos meses estuvieron aquí unos críticos gastronómicos. Con su visita empezaron a venir nuevos clientes y esto ahora es otro plus”. Además de premiar su esfuerzo, está ilusionado y contento de que “un negocio del rural profundo se ponga en valor y aparezca en un guía nacional”.

Bule Bule en Allariz

Nacho Canal ha conseguido con mucha dedicación que este restaurante alaricano despegue y continúe creciendo en número de clientes y de trabajadores. Ayer recibían un nuevo apoyo: el “Solete” de Repsol. Un distintivo que el propio gerente considera que “premia el trabajo en equipo para sacar adelante una gastronomía tradicional, pero a su vez novedosa”. Este atractivo será un nuevo reto para ellos, pues su principal objetivo “es que la gente se vaya a gusto y ahora con mayor motivo”.

Plaza en Pereiro de Aguiar

Para Diego Lorenzo, uno de los socios del restaurante Plaza “el reconocimiento y compromiso de los clientes es fundamental para seguir trabajando con ilusión”. Desde ayer cuenta además con un Solete, “ un impulso más que hará que sigamos trabajando en la misma línea porque se ve que funciona”, desvela. Sus expectativas ahora pasan por “recibir a más personas que se acerquen a probar sus parrilladas de carne y pescado, pues son su especialidad.