El tatuaje se hace hueco en el arte ourensano

La Escola de Arte e Superior de Deseño (EASD) Antonio Faílde celebra sus terceras jornadas CREA. Un evento que se organiza bianualmente desde hace seis años con el objetivo de visibilizar y poner en valor las actividades y trabajos del alumnado que estudió en el centro. También es una forma de motivación para los estudiantes que aun cursan sus estudios, pues comprueban que su formación les abrirá muchas puertas en el futuro y que en unos años ellos pueden pasar de espectadores a participantes.

Los actos de las jornadas se celebran hasta mañana en la sede de la propia escuela, en horario de tarde, y en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de la Diputación de Ourense en horario de tarde. Las actividades consisten en conferencias impartidas por prestigiosos profesionales de las artes aplicadas al diseño y en la exposición de los proyectos de antiguos alumnos. “Contaremos con la participación de artistas con premios nacionales, como los Premios Goya, en cada una de las áreas y especialidades que impartimos. Desde fotografía a ebanistería artística pasando por el diseño gráfico y el diseño de interiores”, explica Xosé Manoel González, director del centro.

En esta edición hay una novedad que resulta de gran interés para la sociedad: el mundo de los tatuajes. “La actividad de los tatuajes en España mueve a miles de profesionales y genera miles de euros cada año. Según los datos del año pasado, ya había cerca de cuatro mil estudiantes de tatuaje en toda España”, comentó Xosé Manuel. Este tema se tratará por primera vez y de una forma muy especial, pues será a través del proyecto de dos exalumnos que triunfan en el mundillo. Se trata de David Diz, propietario del estudio Secret Bridge Tatoo de Ourense y su compañero de trabajo Simón Seoane. Ambos, fueron los protagonistas de la inauguración de las III Xornadas de Arte e Deseño que se celebró este lunes en la propia escuela. Allí, estuvieron arropados por numerosos alumnos que admiran su trayectoria y por profesores del centro orgullosos de su trabajo después de haberles enseñado las claves para llegar tan lejos.

Dos jóvenes con talento

David siempre tuvo claro que los tatuajes eran su pasión, por eso, se matriculó en la EASD para formarse artísticamente. Sin embargo, una oportunidad profesional apareció en su camino y no finalizó sus estudios, aunque reconoce que es fundamental completarlos. Ahora, más de diez años después regresa a las inmediaciones de la escuela que lo vieron crecer para presentar su proyecto personal ‘Peles de 7’, donde se combina la ilustración, los tatuajes y el coleccionismo de vinilo. “Nace de la idea de celebrar los diez años de la apertura de mi negocio con algo que una los dos pilares básicos con los que trabajo: la música y los tatuajes. Yo quería que se visualizaran las dos cosas”, explica el propio artista.

Después de darle vueltas a numerosas ideas apostó por una colección de fundas de vinilo ilustradas por diferentes profesionales del sector. “Cada una está pintada por un tatuador. Alguno trabajó en mi tienda, con otros trabajé yo en sus tiendas en alguno de mis viajes, otros fueron compañeros míos cuando aún no tenía mi negocio y con otros coincidí en alguna convección, pero, de alguna manera, todos forman parte de los diez años de mi tienda”, añade.

El resultado fue la unión de técnicas y elementos muy diferentes, pues cuando él les propuso participar les dio total libertad de estilo. Para dejar su huella personal, David añadió en cada funda un disco de su colección que conectase con los colores, las técnicas utilizadas, la personalidad del propio artista y la historia que se reflejaba en la pintura. A partir de ahora este proyecto podrá verse en la ESAD durante dos meses y posteriormente ya tienen en mente seguir visibilizándolo. “Tengo idea de editar un libro que las contenta todas y hacer una exposición itinerante reproduciendo los discos”, concluye.

Simón fue su gran apoyo para llevar a cabo esta iniciativa. Trabaja con él desde hace dos años en Secret Bridge Tatoo y se siente muy feliz de acompañarlo. “El proyecto y la idea es prácticamente de él. Yo pinté una funda y le ayudé, pero David es el gran protagonista”, indica. Este artista estudió Bellas Artes y después se matriculó en la ESAD. Llegó al mundo de los tatuajes por coincidencias de la vida y ahora considera que “es feliz de haber conseguido dar con esa tecla”, concluye.

Participantes con reconocido talento nacional

Otros de los artistas que participarán en las jornadas son Jennifer Novo y el Colectivo OIIO, que expondrán sus proyectos fotográficos; Isabel Neira, reconocida profesional de la artesanía en madera; Fernando Vicente, pintor, ilustrador, creador de cómic y ganador de varios Award of Excellence de la Society for News Design; Francisco, quinta generación de una saga de carpinteros de Ribera; Francesc Rifé diseñador de interiores y ganador de los premios FAD, ContractWorld o ASCER; Manuel Estrada, diseñador gráfico y ganador del Premio Nacional de Diseño; y Jaime Rosales, cineasta y ganador de un Premio Goya, Cannes y S. Sebastián. Durante la inauguración de las jornadas también estuvo presente el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, que no dudó en recordar lo importante que es dar a conocer el potencial de los alumnos: “Además del extraordinario trabajo que hacéis, también necesitáis visibilizar y dar la cara al exterior, sobre todo, en estas materias que están tan presentes en la sociedad actual”.