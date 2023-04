Claudio González Añel, más conocido como O Cuco de Velle, nació en 1916 en la parroquia de Santa Marta de Velle y murió en 1993 en la misma aldea del rural de la ciudad, que lleva como apodo. Fue músico, tabernero, pero sobre todo fue un símbolo, que atraía hasta su local a cientos de adeptos al a música tradicional y puso Velle en el mapa de los afectos y las peregrinaciones dominicales. ¿Quién que haya vivido Ourense, e no ha cantado “o paraugas do Xosé, do Xosé, do Xosé..?”. Uno de los “clásicos populares” de su autoría

Desde ayer, sus vecinos y amigos, lo tienen más presente que nunca, con la inauguración de un pequeño monolito y placa que lo recuerda y que fue inaugurado por el alcalde, Gonzalo Jácome. Porque Cuco es ya materia de wikipedia y ahí se cuenta como A Palleira, taberna que él mismo abrió y regentó, recibía a “masas de personas cada domingo” para tomar una “cunca” de vino de su cosecha. Allí nació la popular Charanga do Cuco de Velle.