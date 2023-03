Cerca de medio millar de corredores, la mayoría de ellas mujeres participaron ayer en la IV Carreira da Muller, una prueba no competitiva organizada por Club Box001 en colaboración con el Concello de Ourense en vísperas de la celebración, el 8 de marzo, del Día de la Mujer. “El que el objetivo no son los premios, por eso no es competitiva, sino una cita reivindicativa por los derechos de las mujeres y la igualdad”, explicaba ayer Lalo Arce, coordinador junto con José Manuel Regueiro del Club Box001 Run Manía de Ourense. “Queremos que el evento sea además una fiesta del running, aprovechando la proximidad del Día de la Mujer, y en un contexto de aumento del número de mujeres que corren; la intención es darles a ellas el protagonismo, e integrar junto con asociaciones de igualdad para que sea una fiesta del running”.

Había casi medio millar de inscritos, y aunque la amplísima mayoría eran mujeres, no faltaron hombres que se apuntaron a un evento “en el que no discriminamos”, indicaron los organizadores. Una cita a la que se sumaron también representantes de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ourense y de la asociación de Esclerosis Múltiple. Desde más de media hora antes de la salida, que tuvo lugar en la Plaza Mayor, y en un ambiente festivo, los participantes realzaron un calentamiento festivo al ritmo de la música. La prueba se disputó en dos turnos: uno de un kilómetro por las calles de la ciudad para personas con problemas de movilidad; y otra carrera general con un recorrido urbano de cinco kilómetros para el resto de participantes. La primera carrera inclusiva de un kilómetro salió unos momentos antes y los corredores de la absoluta de 5 kilómetros recorrieron la Praza Maior, Avenida de Pontevedra, Desengano, Burgas, margen derecha de O Barbaña, Avilés de Taramancos, Pardo de Cela, margen izquierda de O Barbaña, Pura e Dora Vázquez, Vila Valencia, Praza de Abastos, Burgas, Cervantes, Praza da Ferreiría, Pelaio, Saco e Arce, Dous de Maio, Hernán Cortés, Praza do Trigo, Cardenal Cisneros, Fornos, Praza do Ferro, Santo Domingo, San Lázaro, Paseo, Lamas Carvajal hasta Praza Maior.