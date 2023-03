El invierno más frío revive el impacto de Manzaneda: récord de pistas abiertas

Bo día!

Hoxe e mañá continuaremos na influencia anticiclónica. Predominio do ☀️, néboas matinais no interior e progresivo ascenso das temperaturas da tarde.



O domingo será un día de transición. A retirada do anticiclón permitirá a chegada de chuvias a partir do medio día. pic.twitter.com/bNlvjjxXfn