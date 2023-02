Pediatras en Verín Xa exige que se repongan tres plazas

La Plataforma ciudadana Pediatras en Verín Xa denuncia la “calamitosa” situación de la comarca por la falta de pediatras en el centro de salud de Verín. Critican la “amortización unilateral y sin explicación” de tres plazas, y tras la excedencia de una de las dos pediatras que quedan, en noviembre “la administración no envía a nadie a cubrir temporalmente dicha plaza”, y como consecuencia “la situación en atención primaria en Verín se tornó insostenible”, por lo que exigen se restituyan las tres plazas.

Detallan que como resultado de todo ello, el servicio regular de pediatría “está desbordado”, no se dan citas para revisión pediátrica de niños mayores en tiempo y forma (la revisión de los mayores de 3 años solo las está haciendo la enfermera) y no existen urgencias en el horario del centro de salud, por lo que, si hay una urgencia con un niño, lo derivan al hospital. Denuncian también que la “saturación” del hospital en urgencias con niños es “día sí y día también”, y que en los períodos de vacaciones de la única pediatra que queda no se dan citas, “solo se puede acudir para urgencias al hospital y no se puede hacer un seguimiento apropiado de las dolencias infantiles por profesional pedíatrico”.

Como solución temporal, el Sergas puso en enero de 2023 a una médico de familia en la consulta de la pediatra en excedencia “sin aviso a los padres ni nota informativa a la vista”, durante unas horas a la semana para atender citas programadas, y en ocasiones, como no tiene especialidad pediátrica necesita de la pediatra titulada para poder dar solución.

Como consecuencia de todo ello, se ven obligados a pagar entre 50 y 120 euros por una cita privada, o hacer más de 70 kilómetros al Hospital de Ourense.