Esquerda Unida Ourense trasladou onte o seu fondo pesar polo pasamento “do noso compañeiro e camarada José Manuel González Gutiérrez”, coordinador de Esquerda Unida, “todo un símbolo da esquerda ourensá, unha cidade a que chegou fai 20 anos da man da súa compañeira Marta”, lembra na honra do aprezado político cuxo funeral tivo lugar onte.

“Deixándonos a súa pegada, fermosa e combativa, en todas as camaradas e compañeiros e convertíndose nun veciño apaixonado da súa cidade. Asumiu durante anos as responsabilidades de Coordinador de Esquerda Unida en Ourense e a responsabilidade do PCG tamén na cidade de Ourense”, lembra EU de Ourense xunto a fonda pegada “dun revolucionario verdadeiro”.