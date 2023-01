Solo siete de los 92 municipios de la provincia aumentaron su población en lo que va de siglo

Ourense lleva décadas soportando el peso del declive demográfico mientras las cifras de población se desploman año tras año. En los últimos 20 la provincia ha perdido un 10% de su censo y prácticamente todos los municipios están en números rojos. Solo siete de los 92 que conforman este territorio se salvan de la sangría. Allariz, O Carballiño y Verín son cabecera de comarca, y cuatro forman parte del área metropolitana de la capital: Amoeiro, Barbadás, San Cibrao das Viñas y Pereiro de Aguiar. Son los únicos que han aumentado su padrón en lo que va de siglo.

La última actualización de las cifras poblacionales de referencia publicada este viernes por el Instituto Galego de Estatística, IGE, aporta datos correspondientes al 1 de julio de 2022 y permite observar la evolución durante los 20 años anteriores. La serie arranca el 1 de enero de 2002, cuando habitaban en la provincia 338.166 personas, y solo 11 concellos registraban un padrón inferior a los mil habitantes. Hoy son 25 los que no llegan a los cuatro dígitos, más del doble.

En julio de 2022, la población ourensana alcanzaba los 303.961 habitantes, 34.205 menos que hace dos décadas, lo que supone un retroceso del 10%.

Cada alta, una “satisfacción”

En un escenario de despoblación, cada alta en el padrón es “una satisfacción”, afirma Manuel Pedro Fernández, alcalde de San Cibrao das Viñas, uno de los siete únicos municipios en los que la curva poblacional tiene sentido ascendente. Su padrón ha crecido un 35% en este período, pasando de 3.665 habitantes en 2002 a 5.632 en 2022. “Para atraer y fijar población hay que ofrecer buenos servicios, vivienda asequible y suelo para edificar a precios económicos”, apunta el regidor.

"No hay una varita mágica; hay que ofrecer vivienda y buenos servicios" Manuel Pedro Fernández - Alcalde de San Cibrao das Viñas

Este concello lo tiene fácil porque en él se asienta el mayor parque empresarial de la provincia. “Unos 11.000 puestos de trabajo”, precisa. Sumar altas en el padrón “es un reto para cualquier alcalde”, y reconoce que, en su caso, es más sencillo por la cercanía con la ciudad de Ourense. El mayor ‘bum’ se produjo en el año de la pandemia, cuando muchas familias miraron al rural. “Fue cuando más casas usadas o deshabitadas se vendieron”.

Con todo, el alcalde de San Cibrao señala que aumentar la población cuando la tendencia es la contraria “no se hace de un día para otro, no hay una varita mágica”, señala, poniendo en valor la gestión de años anteriores.

También Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar, se refiere a las políticas iniciadas por sus antecesores y a la importancia de dar continuidad a las actuaciones que han convertido este municipio en un lugar atractivo para vivir, pero pensando también en medidas de futuro.

"Un trabajo de muchos"

“Esto es un trabajo de muchos. Las líneas tienen que ser muy claras y es así como se consiguen resultados”. En su caso, apunta, “hay muchas razones por las que este municipio ha crecido, pero una de peso que sin duda ha sido clave en el cambio de tendencia, es la construcción del parque empresarial, la apuesta que se hizo en su momento. Actualmente hay casi cien empresas asentadas y dos mil puestos de trabajo”, afirma.

"Tenemos un buen plan de urbanismo que permite construir con garantías" Luis Menor - Alcalde de Pereiro de Aguiar

La población en este concello aumentó un 21% en 20 años. Hoy son 6.705 vecinos, 1.416 más que en 2002. “Los servicios son fundamentales y tienen que ser una prioridad; en Pereiro cubrimos todas las necesidades en educación, conciliación y servicios sociales”, defiende. Otra de las claves, indica, “es el plan de urbanismo y nosotros tenemos uno bueno, ya que contempla edificabilidad en todo el concello y hay muchas posibilidades de construir con garantías. Todo ello, unido a la proximidad con la ciudad de Ourense, concluye, hacen de este municipio “un lugar muy atractivo”.

El que más crece

Barbadás, limítrofe con Ourense, y en apariencia una prolongación de la capital en el barrio de A Valenzá, es el municipio que más ha crecido en las dos últimas décadas. Un 40% al pasar de los 6.772 habitantes a 10.594. Su alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, pone en valor las políticas introducidas durante su mandato, que se inició hace ocho años. “Aplicamos los tipos impositivos más bajos que permite la legislación y no hemos subido tasas ni impuestos en todo este tiempo”. Recuerdan que este concello, en plena crisis inmobiliaria, se adhirió a la propuesta del Gobierno central de reducir los valores catastrales para rebajar el IBI.

"Aplicamos los tipos impositivos más bajos y en ocho años no subimos tasas ni impuestos" Xosé Carlos Valcárcel - Alcalde de Barbadás

Destaca también la amplia oferta en comercio, alimentación y hostelería, y el “movimiento impresionante” que tiene la localidad próxima a la ciudad. “Pero queremos un Barbadás vivo, no ser un barrio dormitorio de Ourense”, incide, por eso “prestamos todos los servicios, y a nivel cultural son gratuitos con oferta todos los viernes”. Enumera todos los equipamientos, dos colegios, guardería infantil, escuela de música, escuelas deportivas, rebajas en el precio del transporte y bonificaciones, abono de piscinas... “Todo esto tiene que influir”, destaca Valcárcel.

Además, el concello acomete inversiones en los pueblos y haría más, añade, “si la Diputación aplicase un trato equitativo en el reparto de fondos”. Critica que lleva seis meses llamando y enviando escritos a la Diputación para reunirse con el presidente “pero no he tenido esa fortuna”. En cambio, “hace dos días le escribí un whatsapp al ministro de Cultura y me respondió a los diez minutos”, relata.

Entre sus proyectos para seguir creciendo está la instalación de un polígono industrial: “Estamos hablando con Zona Franca de Vigo para ver qué posibilidades hay”, destaca.

Más allá de la zona metropolitana de Ourense, ganaron población en estas dos últimas décadas Allariz (18%), O Carballiño (8,7%) y Verín (3,4%).