Nuevo golpe al narcotráfico en Arousa. Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera desplegaron ayer un amplio dispositivo en Vilagarcía y Vilanova con el propósito de desmantelar una presunta red dedicada al tráfico medio de cocaína. En esta operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción3 de Vilagarcía, han sido detenidas cuatro personas. Una de ellas, responde a las iniciales D. P. G., un joven de 26 años perteneciente a una conocida familia de la capital arousana al que los investigadores atribuyen una intensa actividad en el negocio ilícito de las drogas.

Con respecto a las incautaciones, los agentes encontraron un kilo de cocaína y varios coches con los que supuestamente la organización transportaba los fardos de la sustancia estupefaciente por carretera. Las fuentes consultadas añaden que la red tendría ramificaciones en Portugal y Ourense. De hecho agentes de la Policía Judicial del instituto armado en la ciudad de As Burgas participaron ayer en el operativo en Arousa.

Los primeros registros comenzaron a las siete de la mañana, cuando todavía no había amanecido. Decenas de efectivos desembarcaron en el centro de Vilagarcía en calles como Santa Eulalia, San Roque o la plaza de Ravella, además del barrio de Os Duráns y de un piso próximo a la estación de tren. También en Vilanova Policía y Guardia Civil protagonizaron varias entradas a inmuebles. Entre ambos municipios se llevaron a cabo un total de ocho registros en viviendas y trasteros en busca de mercancía y material relacionado con la distribución de la droga.

Los arrestados fueron trasladados a Pontevedra y está previsto que al menos uno de ellos pase a disposición judicial en O Cavadelo a lo largo del día de hoy. Los demás investigados también fueron puestos a disposición judicial tras pasar por las dependencias policiales. Con todo, hoy se conocerá con certeza si las comparecencias en sede policial han dado sus frutos o no.

Algunas fuentes identifican este operativo como una continuación de una operación anterior de mayor calado y envergadura, si bien por el momento no ha trascendido el alcance de la misma ya que la causa permanece bajo secreto de sumario y no se descartan más detenciones. Uno de los arrestados fue en el número 22 de la plaza de Ravella a plena luz del día, al filo de las diez de la mañana. Los agentes de la Guardia Civil echaron la puerta abajo de la vivienda en la que residía uno de los supuestos implicados en la red de narcotráfico y procedieron a su arresto. No obstante previamente el joven había intentado escabullirse de las fuerzas del orden huyendo hacia la casa de unos familiares, pero sus intentos cayeron en saco roto y los efectivos consiguieron ponerle las esposas.

Otro de los registros tuvo lugar muy cerca de allí, en la calle Santa Eulalia, la que baja de la gasolinera de San Roque hacia el río de O Con. Todavía no había amanecido cuando una unidad canina de la Guardia Civil y funcionarios de Aduanas accedían al interior del portal del número 4, donde decomisaron documentación.

Se trata de una operación conjunta entre la Guardia Civil de Pontevedra, la de Ourense, Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).

La historia se repite: un amplio despliegue a plena luz del día con unidad canina, helicóptero y decenas de agentes

La operación antidroga desplegada ayer en Vilagarcía y Vilanova fue la primera del año 2023 en O Salnés. No obstante hace menos de un mes que se desarrolló otra relacionada con un barco que llevaba 3.500 kilos de cocaína a bordo, el “Simione”, y fue remolcado hasta las costas de Tenerife. Al menos, dos arousanos fueron detenidos por su presunta vinculación con este alijo entre la retahíla de arrestados. Un juzgado de Vigo dirigió la operación. A finales de noviembre estallaba otra redada, en esa ocasión de tráfico de hachís. Fueron apresadas 21 personas y realizados registros en A Illa, Vilanova de Arousa, Cambados, Vilagarcía, Catoira, Rianxo y Boiro, todos ellos relacionados con el trasvase de fardos de un lado a otro del Estrecho. En esas entradas, que también se hicieron en al menos dos naves de Catoira, se decomisaron principalmente dinero, coches y teléfonos móviles. Pero con anterioridad se había incautado droga, concretamente unas cinco toneladas de hachís en dos embarcaciones distintas, ambas en el Estrecho de Gibraltar. Las fuerzas del orden están estrechando el cerco a los narcotraficantes arousanos y cada vez las operaciones se realizan con mayor frecuencia. También con mayor espectacularidad de cara a la ciudadanía, con importantes despliegues de efectivos que llaman la atención de los viandantes. En esta última redada un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló Vilagarcía durante buena parte de la mañana. El cuerpo también contribuyó con la unidad canina, igual que la Guardia Civil.