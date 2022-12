La judicialización de la política ourensana marcará la campaña a las municipales

Justo en el año en el que las investigaciones de la Operación Pokemon de la jueza De Lara se empezaban a archivar, parece que la política ourensana vuelve a los juzgados como caballo de batalla electoral. La última es una investigación sobre la denegación de la compatibilidad a Rafael Villarino, portavoz socialista, que provoca que estén investigados el presidente provincial,Manuel Baltar; su vicepresidente primero, Rosendo y también un ex diputado, Miguel Caride. Las diligencias judiciales ven “indicios de delito” y tendrán que ir a dar su versión de los hechos, ya que la querella está interpuesta por un supuesto delito de prevaricación.

Pero no solo salta este caso a la palestra político-judicial, sino que también las ayudas provinciales a los autónomos que están judicializadas después de una denuncia del PSOE son otro de los casos que marcarán las precampañas de las municipales.

Ourense es la segunda provincia con más casos de corrupción por 100.000 habitantes y las denuncias interpuestas no hacen más que demostrar lo que los datos certifican. Para unos el caballo de batalla será que no quieren ayudar a los autónomos, para otros el proceder discreccional en la toma de decisiones, pero lo cierto es que de nuevo la justicia marca el ritmo de la política ourensana. Lejos del consenso y el diálogo por el bien provincial, lejos de ambiciones colectivas, la política salta de nuevo a los juzgados en un mandato convulso para el regidor como lo fue hace diez años el ex alcalde Paco Rodríguez, detenido en el marco de la Operación Pokemon.

¡Durante estos cuatro años también tuvo que declarar Gonzalo Pérez Jácome ante la Fiscalía por un supuesto delito de malversación de caudales públicos por la financiación de Democracia Ourensana. También lo hizo por la bajada de los bolardos y ambas quedaron archivadas.

El PP eligió a Manuel Cabezas como alcalde de “consenso” y el PSOE a Paco Rodríguez como hombre “de acuerdos”, pero lo cierto es que sus dos partidos empiezan la carrera a las municipales más enfrentados que nunca. Vuelven para intentar vencer a Jácome, sin mayorías claras (a priori), pero los casos judicializados afectarán a la estrategia electoral y sobre todo a las posibles negociaciones que puedan surgir después de la urnas.