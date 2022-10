Pere Navarro (DGT): “El AVE fue la gran medida para reducir accidentes; hoy sería llevar las mercancías en tren”

A fuerza de controles, multas y concienciación de que los siniestros de tráfico son tragedias que pueden evitarse, las cifras de mortalidad fueron reduciéndose de una manera relevante, pero detrás de cada caso permanece un drama personal y familiar y, a pesar de lo que se ha avanzado en una comparativa de décadas, queda margen de mejora y últimamente se ha registrado un repunte de las muertes en carretera.

Este año han fallecido en España 908 personas en accidentes de circulación –según datos hasta el 17 de octubre–, 68 en Galicia, de las cuales 10 eran de Ourense. El número de víctimas en el conjunto del país, a estas alturas del año, ha aumentado un 5% con respecto a 2019 y un 13% entre 2021 y 2022. En Galicia la subida en doce meses es del 10%.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, advierte de “una cierta relajación en el cumplimiento de las normas”, que también es observable en varios países de Europa tras una pandemia con prohibiciones.

“Después de todo lo que hemos pasado sería una pena perder el gran esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta aquí”, subraya Navarro. Ayer estuvo en Ourense para participar en el acto inaugural de las jornadas de delegados diocesanos de la Pastoral de la Carretera, un acto que la Iglesia organiza cada año y que la ciudad de As Burgas alberga hasta este jueves.

"En España se transporta el 4% de las mercancías en tren, mientras que la media europea es del 15%, por lo que tenemos recorrido. Los camioneros son grandes profesionales, pero se trata de reducir el riesgo al reducir los desplazamientos por carretera"

Desde su puesta en funcionamiento en 2006, el carné por puntos ha contribuido en España a rebajar las cifras de siniestralidad. Sin restarle importancia, cuando Navarro echa la vista atrás apunta al tren y a la alta velocidad como cambios estructurales decisivos y, de cara a los nuevos avances en la política de seguridad vial, mira otra vez al ferrocarril.

“La gran medida para reducir los accidentes en este país fue el AVE, que llevó miles y miles y miles de viajes de la carretera al ferrocarril, con lo que disminuyó el riesgo de forma drástica. Cuando me preguntan por una medida para poder reducir hoy en día, yo añado: sí, llevar las mercancías de la carretera al ferrocarril. En España se transporta el 4%, mientras que la media europea es del 15%, por lo que tenemos recorrido. Los camioneros son grandes profesionales, conducen muy bien y van con cuidado, pero se trata de un concepto general de reducir el riesgo al reducir los desplazamientos por carretera”, expone el jefe de la DGT, consciente de que no será sencillo.

“Desde hace 30 años, gobiernos de todos los colores dicen al llegar que van a llevar las mercancías al ferrocarril. Ahora va a salir la Ley de Movilidad, que también lo indica. Pero no debe de ser fácil, porque hace 30 años que se anuncia y no se ha podido hacer”.

"Tras la implantación del límite a 30, la cifra de fallecidos bajó un 20%"

Entre las medidas que sí se han puesto en marcha y han demostrado su eficacia se encuentra el establecimiento de un límite de velocidad a 30 kilómetros por hora en las ciudades y núcleos urbanos, desde mayo de 2021.

“El año pasado, tras la implantación del límite a 30, la cifra de fallecidos bajó un 20% en las ciudades, el de atropellos un 26% y el de los mayores de 64 años, un 31%. Sirvió para calmar el tráfico en las ciudades, para que puedan convivir coche, peatón, bicicletas y motos. Es la prueba de que en España, trabajando juntos, podemos hacer grandes cosas”, valora Navarro.

No se rebajará más la velocidad

El descenso del límite de 100 a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias de España, vigente desde enero de 2019, supuso una caída de la siniestralidad en estas vías del 10%. Este año, indica Navarro, se observa un incremento de los accidentes en autovías y en autopistas superior al que se produce en las vías secundarias, donde habitualmente han tenido lugar siete de cada diez percances.

El director general de Tráfico atribuye esta subida a la finalización de concesiones de varias autopistas, que han pasado a ser carreteras gratuitas de alta capacidad, de manera que ha aumentado el volumen de circulación y, en concreto, el tráfico de vehículos pesados. La velocidad, señala Navarro, “es un asunto estratégico en la seguridad vial”, pero la DGT no tiene en mente ninguna modificación de los actuales límites de velocidad.

A pesar del incremento de la siniestralidad mortal, Navarro recuerda que la tasa en España, de 31 fallecidos en accidentes de tráfico por millón de habitantes, se sitúa casi al mismo nivel que la de Alemania –32– y es más positiva que la de países como Francia, Austria o Bélgica. La seguridad vial va mejor en Suecia, Dinamarca o Países Bajos, pero en esas naciones el parque de motocicletas –uno de los colectivos vulnerables en la carretera– es más reducido, mientras que en España alcanza en la actualidad los 5 millones.

“En la comparativa europea tenemos unos resultados razonables y hasta me atrevería a decir que somos referentes”, dice el jefe de la DGT.

Ourense y la meta de 0 muertes

Con 10 muertes de tráfico en lo que va de año, el objetivo en Ourense es llegar a cerrar algún ejercicio con la siniestralidad mortal en cero. Esa es la meta que se marca el responsable provincial de la DGT, David Llorente, en el cargo desde 2009.

“Comparado con años atrás, hubiéramos firmado tener solo 10 fallecidos, pero en una provincia como la nuestra el objetivo es cero. Todo lo que sea subir de 10 es un umbral que hay que bajar”.

Territorios con un extenso ámbito rural y una gran dispersión de núcleos, como Ourense, sufren más la problemática de los siniestros con animales. Desde el 1 de enero hasta el 29 de septiembre se registraron en Ourense un total de 1.048 percances, casi cuatro al día.

“Se han probado mil inventos pero la verdad es que sigue habiendo una cifra significativa de atropellos de animales en la carretera y es probable que con la pandemia hayan aumentado”, admite Pere Navarro, que llama a pensar entre las administraciones las posibles soluciones.

Las jornadas de delegados diocesanos de la Pastoral de la Carretera se desarrollan en Ourense hasta el jueves, con la intervención de varios expertos en seguridad vial y con ponencias de temática cristiana.

Entre las labores de la pastoral se incluye ayudar a las víctimas, tratar de aportarles consuelo. El obispo Ciriaco Benavente, presidente del departamento, recordaba ayer un encuentro con una abuela y su nieto, hijo de un camionero que falleció atropellado al intentar auxiliar a otra persona:

“Le dije: ‘tu papá ha muerto en un acto heroico, dando la vida y ayudando a otro’. Es importante estar al lado de esas personas”.

"No hay tratamiento indoloro, hay que tomar medidas coherentes y perseverantes"

Al hilo de la filosofía de las jornadas, el director general de Tráfico reflexionaba este martes, con los periodistas: “La seguridad vial descansa en valores: estás compartiendo la vía pública. Hay unas normas que nos hemos dado entre todos y que hay que cumplir. Si todos lo hacemos puede funcionar. Pero si impera el individualismo y el egoísmo, todos saldremos perdiendo. Los accidentes son evitables, de aquí a próximas generaciones no se explicarán cómo pudimos estar conviviendo con este reguero de sangre y sufrimiento. No estamos dispuestos a negociar el tráfico a cambio de vidas humanas. No hay tratamiento indoloro, hay que tomar medidas coherentes y perseverantes. Si siembras recogerás, pero si no tomas medidas difícilmente obtendrás resultado”.