Primeros (y leves) reproches entre el PP y Jácome en el pleno tras el fin del bipartito

“Suponemos que el PP ejercerá la oposición, pero no sabemos la forma”, introducía el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en el punto de partida del primer pleno después de la ruptura del pacto –el segundo y definitivo capítulo de separación en este mandato–, una vez que el exalcalde Manuel Cabezas fue elegido líder de los populares y el regidor movió ficha primero, ante la sospecha de que el PP liquidaría el bipartito.

No hubo apenas reproches en la sesión plenaria, ni tampoco conflictos –“no merece la pena”, dicen fuentes consultadas en las filas populares–, más allá de un leve intercambio y alguna discrepancia.

“El alcalde no cree” en el modelo de bicicletas eléctricas, manifestó Jorge Pumar en el debate de esta moción, que finalmente recibió un apoyo unánime de los grupos. “La suposición es la madre de los errores”, replicó Jácome en la frase siguiente. Después anunció la licitación de 500 patinetes y bicicletas eléctricos para mejorar la movilidad sostenible.

"Hubo varios intentos que fuimos frenando hasta que llegó la orden del alcalde por escrito"

El cierre de la oficina urbanística del PERI se debió a una “orden” del alcalde a pesar de la oposición del PP, aseguró la exconcejala de Urbanismo Sonia Ogando. “Fue una decisión unilateral del alcalde. Hubo varios intentos que fuimos frenando hasta que llegó la orden por escrito. Nunca estuvimos de acuerdo con ese cambio y, a pesar de ello, en su momento solicité todos los informes sobre la viabilidad del traslado. Con todos los informes favorables solo quedaba cumplir la orden del alcalde”, expuso la edil del PP.

“Entendimos que era más operativo trasladar la oficina a Urbanismo”, manifestó el alcalde, quien achacó a los funcionarios una escasa captación y tramitación de fondos.

Entre los antiguos socios hubo división de voto en otros puntos, como en el del PSOE que solicitaba la reapertura total del termalismo, y se mantuvo la sintonía en otros: en varios acuerdos unánimes de la corporación y en el no a la propuesta de la edil María Dibuja, que pedía bajar de 27 a 14 la cifra de asesores. En el primer pleno tras el adiós, el PP no hizo uso de su opción de interpelar al alcalde, ya desde la oposición, con ruegos y preguntas.

En la gestión del día, en las juntas de gobierno y en las sesiones plenarias, el gobierno de Ourense queda sostenido por 4 de los 27 concejales de la corporación. En el pleno de ayer estaban 3 –Armando Ojea, Antonio Fernández y el propio Jácome– debido a la ausencia de Telmo Ucha.

Una moción del PSOE solicitaba su cese por la “imprudencia y temeridad” de permitir la asistencia de un grupo de personas en la azotea del edificio de la Policía Local, para presenciar el rally de Ourense, “abusando de su condición y poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía”. La propuesta fue retirada del orden del día al no estar presente el edil.

El debate pasó de largo sobre la amenaza de una moción de censura entre PP y PSOE, a solo 9 meses de las elecciones municipales. El concejal de Ciudadanos, Pepe Araújo, valoró el “tono y capacidad de llevar el pleno en armonía” del ‘número 2’ de DO, Armando Ojea, al que le tocó dirigir la sesión cuando Jácome se ausentó durante una parte del tramo final.

Con ironía, Araújo dijo a socialistas y populares que el fiel escudero del alcalde podría ser una alternativa ante el desacuerdo para derrocar al alcalde y el veto del PP al portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, que en las elecciones de 2019 encabezó la lista más votada.

Varios acuerdos unánimes

Con diferencias de discurso con tono de precampaña de las elecciones de 2023, los diferentes grupos de la corporación suscribieron varios acuerdos por unanimidad en el pleno final del curso.

Además de dar el visto bueno a cuestiones de trámite casi automático, como la aprobación de actas y la dación de cuentas de varios decretos –incluidos los que sellaron el fin del pacto DO-PP– , se apoyó en bloque la moción de Ciudadanos para fomentar el uso de la bicicleta eléctrica en la ciudad, así como otra petición del concejal Araújo que reclama una mejora de la prevención contra los incendios forestales.

PSOE, PP, DO, BNG, Ciudadanos y no adscritos votaron a favor de una moción de los nacionalistas para mejorar la conservación y la puesta en valor del castro de Santomé.

500 patinetes y bicis eléctricos para reducir el uso del coche El alcalde afirmó que tiene un plan, finalizado y pendiente de licitar, que dotará 500 unidades de bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos a préstamo para los ciudadanos, para mejorar la movilidad, reduciendo el uso del coche e incluso del autobús. “Es un sistema espectacular, que enganchará en cuanto se conozca y use”. En su opinión, tras la instauración en 2021 del límite a 30 km/h en la mayoría del casco urbano, ya no es necesario un carril bici convencional. “El tráfico ya está calmado”.

Aun con el intercambio de distintos pareceres, la corporación aprobó por unanimidad dos mociones de BNG y Democracia Ourensana sobre los servicios ferroviarios. El Bloque exige al Gobierno central la gratuidad del abono del Avant entre Ourense, Santiago de Compostela y A Coruña, dentro de las medidas acordadas por el Ejecutivo para el último trimestre del año, para fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado en plena crisis energética en Europa y carestía de combustible.

Pepe Araújo, sobre el alcalde: “No nos representa, no tenemos un mediador adecuado y no nos podemos colocar en ningún debate estratégico”

DO considera que es necesario un “aumento inmediato” de la oferta de billetes “a precios accesibles" para la alta velocidad a Madrid.

El grupo del alcalde también reclamó la inclusión del trayecto Ourense-Santiago en la campaña de promoción del tren. Los socialistas se mostraron a favor de la bonificación. El PP se quejó de los precios “caros” e “injustos” del Avant.

El BNG señaló que el importe del trayecto de media distancia entre Ourense y A Coruña “es el más caro” de España. Además, lamentó la pérdida de conexiones entre comarcas. “Podemos ir de Ourense a O Carballiño y Ribadavia, y tener que esperar al día siguiente para regresar”, dijo el portavoz, Luis Seara.

“Ourense siempre está discriminada”

El de Ciudadanos, Pepe Araújo, criticó el poco peso que, en su opinión, tiene el regidor. “No nos representa, no tenemos un mediador adecuado y no nos podemos colocar en ningún debate estratégico”.

Jácome, que recordó la irrelevancia de Ciudadanos en el presente ciclo electoral, afirma que ha pedido reuniones para abordar la cuestión ferroviaria, sin recibir respuesta. “Ourense siempre es la Cenicienta, siempre está discriminada”.

La expulsión que no fue y un nuevo ‘palo’ a los funcionarios

La concejala no adscrita María Dibuja, una de los díscolos de DO que abandonaron y denunciaron al alcalde en 2020, pedía reducir el número actual de trabajadores eventuales de 27 –el máximo legal–, a 14. No logró apoyos más allá de los no adscritos, y recibió críticas.

“Vigo, con 27 concejales como Ourense y el triple de habitantes, tiene 20 asesores”, criticó, añadiendo que la asignación a los partidos también es superior en As Burgas.

Jácome: ”No recuerdo una somanta de golpes similar, metafóricamente hablando, como la que le acaban de dar hoy a María Dibuja”

“Pretende un debate estéril y comprometer a un pacto para el futuro mandato, que ya será decidido por los representantes que sean elegidos. Tomó posesión como concejal de DO en septiembre de 2019, y la aprobación definitiva [del incremento de eventuales de 14 a 27] fue en octubre. No dijo ni una sola palabra, votó a favor, sea usted un poco coherente”, le reprochó la portavoz del PP, Flora Moure.

También señaló esa contradicción Luis Seara, del BNG. Javier Rey, del PSOE, reivindicó “la importante labor para la democracia en general” que realiza el personal de confianza.

”No recuerdo una somanta de golpes similar, metafóricamente hablando, como la que le acaban de dar hoy a María Dibuja”, aprovechó el alcalde. Siguieron los reproches habituales a la “traición” de los “tránsfugas”, con denuncias incluidas “para intentar derrocarme” –recordó–, que la justicia ha archivado.

"Nadie lleva en su lista a traidores si lo sabe"

“Dejar en ridículo a gente que fue en mi lista también es hablar mal de mí, porque menuda selección hice. Se priorizó a gente que había estado en los inicios, más allá de su valía. Nadie lleva en su lista a traidores si lo sabe”.

El alcalde: “Los eventuales trabajan como en una empresa privada, una competición deportiva o como un funcionario antes de ser funcionario: a tope. Una vez que eres funcionario, los que son buenos trabajadores lo son por vocación"

El discurso del alcalde incomodó a la edil, contra la que Jácome encadenó llamadas al orden, dos suspensiones del pleno y una expulsión que terminó rectificando tras hablar con los portavoces de los grupos.

En el debate sobre el personal de confianza, Jácome criticó (otra vez) a los funcionarios. “Los eventuales trabajan como en una empresa privada, una competición deportiva o como un funcionario antes de ser funcionario: a tope. Una vez que eres funcionario, los que son buenos trabajadores lo son por vocación. Nosotros preferimos tener a personal eventual que a funcionarios porque, si deciden no trabajar, es complicado hacer que trabajen”.