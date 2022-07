El paquete sorpresa más barato que lucha contra el desperdicio alimentario: “Todo está muy rico”

Evitar tirar alimentos es una lección que se enseña a los niños desde que son pequeños para que se terminen toda la comida del plato. Expandir ese hábito de no tirar comida a la basura a los grandes establecimientos es lo que pretende la aplicación Too Good To Go, cuyo significado literal “demasiado bueno para irse” se refiere a los excedentes de productos alimenticios generados en negocios que, al terminar su jornada laboral pueden ser adquiridos por los clientes en forma de paquetes sorpresa y a un menor precio. Es una manera de contribuir con el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de recursos.

Esta aplicación ideada en Dinamarca está activa en España desde septiembre de 2018 y, hasta ahora, hizo posible evitar el desperdicio de más de 6.000 toneladas de alimentos según datos de la aplicación que colabora con más de 400 establecimientos repartidos por toda Galicia. Establecimientos ourensanos La aplicación en Ourense empezó con un solo negocio ubicado en la plaza de abastos, “Frutas y Verduras Cimadevila” y, actualmente, ya son más de 31 los locales que aportan su grano de arena para salvar excedentes de comida. “Nos unimos porque es verdad que desperdiciábamos bastante comida, sobre todo pan. Además es todo fresco, todo del día y está muy rico” comenta Valentina Hernández, la encargada de Panalén. En esta panadería, junto con otras como Panadería Sabucedo, Panadería Vista Hermosa o La Boutique del Pan ya han salvado más de mil paquetes , lo equivalente a más de una tonelada de comida. Los cliente que adquieren los paquetes a través de la aplicación pagan un precio reducido que oscila entre los dos y cinco euros. Los productos varían según el establecimiento y lo que les sobra cada día. En la Panadería Tito llevan más de un año ofreciendo antes de su hora de cierre, desde bollería hasta productos salados como empanadas y pan. La encargada de la panadería, Ariana, comenta que los usuarios que van a recoger su pedido están contentos y muchos hasta repiten su compra. “A veces no consumimos todo lo que viene en el pack de comida el mismo día, pero siempre se puede congelar el pan u otros productos” apunta una de las usuarias que utiliza Too Good To Go. Aunque los negocios que más participan en la provincia ourensana son panaderías y fruterías, también hay tiendas ecológicas, cafeterías y restaurantes, como el gastrobar Sueño Despierto o Mur Marxinal, que se unieron recientemente a la aplicación. La gerente de este último local, Goreti González, destaca que, aunque la aplicación ayuda, no es una panacea y, otra manera importante de prevenir el desperdicio de alimentos es “evitar generar excedentes y aprovecharlos” para una cocina más eficiente y rentable. Además, es necesario que las personas que vayan a recoger sus paquetes lleven su propia bolsa.