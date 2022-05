La ONG Provivienda trabaja contra la exclusión residencial, por el derecho a una vivienda digna, con programas para las personas solicitantes de asilo. En Ourense, la entidad, que cuenta con 35 plazas para una primera fase de acogida, ha implicado a personas “para que se integren más en la comunidad y conozcan las tradiciones de la ciudad en la que están viviendo. También queremos reivindicar cómo es el proceso de la migración, el periplo y las dificultades que se encuentran en su día a día al llegar a España, para la adquisición de vivienda, para encontrar un trabajo, y con la discriminación que afrontan. Queremos que la gente sea consciente del duro proceso que tienen que pasar”, expresa María Casal, de Provivienda en Ourense.

En esta provincia atiende a personas de Afganistán, Venezuela, Gambia, Costa de Marfil, Marruecos, El Salvador, Honduras o Rusia. Los migrantes participaron en los maios y cantaron coplas que exponen su crítica contra la discriminación que aún padecen.

"Xente con dereitos a teren un fogar, sexa en Galicia ou en Afganistán"

“Da persoa branca, apoio non esperen, tan só fotogramas do mundo coñecen (...) As negras asústanlles para a casa alugar, para darlles traballo, para amigos formar”, denunciaron.

“Xente con dereitos a teren un fogar, sexa en Galicia ou en Afganistán. Non xente na rúa, non xente sen teito. Oxalá o tiveran todos os migrantes coas maletas na man. Historias de vida cheas de fronteiras e con despedidas. Intrépidas viaxes, fuxindo, correndo, surcan ceo e mares, loitando con tesón, esquivando bombas e a discriminación”.