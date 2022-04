Acceso ultrarrápido al resto del mundo desde el epicentro de la despoblación

En San Xoán de Río, uno de los municipios que más han acusado la despoblación en Galicia –de los más de 2.500 habitantes en la década de los ochenta al medio millar de la actualidad–, la edad media supera los 62 años, la más elevada de la provincia de Ourense, junto a Lobeira y Parada de Sil. Es un paradigma del envejecimiento extremo.

Entre un total de 505 habitantes, según el padrón de 2021 recogido por el Instituto Nacional de Estadística –el alcalde, Xosé Miguel Pérez, asegura que el número de vecinos ha subido a 530, tras dos años de incremento–, más de la mitad tienen o superan los 65 años.

Pero este territorio no se resigna a ver cómo el tiempo agrava la herida demográfica, y cree que la digitalización, junto a otras medidas, puede marcar la diferencia entre continuar cayendo, hasta el adiós, o bien resistir.

Este martes comenzó la instalación de una red municipal de red wifi abierta, pública y gratuita de alta velocidad, que podrán usar tanto los residentes como los retornados y los turistas. Se trata de la primera fase de un proyecto tramitado por el GDR y financiado con fondos europeos, que busca frenar la brecha digital y, además, mejorar las comunicaciones, al ofrecer una alternativa en aquellos lugares donde la cobertura es deficiente o directamente no existe.

San Xoán de Río tiene 59 núcleos de población en una extensión de 61,14 kilómetros cuadrados. La implantación de la wifi pública comenzará por Vilardá, Medos, Seoane, A Cerniza, la Casa do Concello, A Pousa, la Praza Igualdade, el área recreativa de A Veiga, la Praza Pedro Fernández, así como en Mouruas, San Xurxo, Cerdeira y en el albergue Os Biocos.

Se prevé que el próximo mes esté en funcionamiento esta red de banda ancha ultrarrápida y de acceso libre en las calles y plazas principales de Río.

“Va a garantizar una mejora de la calidad de vida y una ruptura de la brecha digital. Ahora mismo, con la red de datos no se pueden mantener videoconferencias o llamadas en muchos lugares, y con esta solución sí será posible a través de WhatsApp o Skype. Quien venga de vez en cuando y no le compense tener contratada la fibra podrá teletrabajar o recibir llamadas desde estas calles, plazas y fuentes donde socializan los vecinos. En zonas turísticas como la del área recreativa de A Veiga, donde no hay cobertura, será posible a partir de ahora dar servicio”, destaca el alcalde.

La dotación de wifi gratuita es uno de los tres proyectos ligados a la digitalización que este municipio quiere implantar. Otro consiste en un sistema de detección y control no intrusivo de personas mayores en sus domicilios, para prevenir posibles emergencias, y otro prevé la instalación de una zona de carga para vehículos eléctricos, bancos con enchufe para los móviles o una estación meteorológica.

Mejorando la conectividad será más eficaz la puesta en práctica de otra idea: una plataforma bidireccional de contacto entre los vecinos y el Concello, para dar avisos o resolver dudas.