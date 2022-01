Los díscolos de Democracia Ourensana denunciaron que “Gonzalo Pérez Jácome, en persona o indirectamente, ha pretendido en repetidas ocasiones, comprar el acta de tres concejales no adscritos”.

Maite Garrido, María Dibuja y Manuel Álvarez. que fueron en las listas de DO y ahora se unen en Coalición de Centro Democrático para concurrir a las municipales, advirtieron el “intento de compra” del regidor ourensano por valor de “30.000 euros” si dejaban el acta en el Concello de Ourense y “2.000 al mes, en concreto, a Maite Rodríguez si mantiene el acta y vota las instrucciones de Pérez Jácome”.

José Manuel Palacios, coordinador de la Coalición de Centro Democrático, describió que “Jácome paró en la calle a Maite y le dijo que si sus intermediarios le habían hecho llegar sus intenciones. Además pone en duda a sus propios intermediarios, estos que le habían planteado una ilegalidad a Maite a María y a Juan”. Y añade que “Jácome tiene una ansiedad manifiesta y ve que no puede desmantelar económicamente el Concello, parece no entender que hay políticos honrados que no se venden, ni por 30.000 ni por prebendas”.

El coordinador del CCD en Ourense, señala que Jácome “ha bajado a la arena porque él sabe que la única solución que tiene es que Maite mantenga el acta. Está muy ansioso, pasan los meses y ve que no puede hacer nada, solo poner cuatro jardineras en Juan XXIII, no tiene más margen”. Y añade que “30.000 es una cantidad que coincide con donaciones de otros y además 30.000 coincide con lo que cuesta el proyecto de la Xunta para el tema de la residencia, porque me lo han dicho desde Urbanismo”.

Ante la situación de la marcha de Caride, el coordinador de CCD arguye que “Jácome le dijo a Maite que Caride sí había aceptado esa cantidad, nosotros no lo sabemos, pero eso es lo que le dijo a ella directamente. Esto se comenta entre los funcionarios más cercanos y además Jácome se lo dijo a Maite”.

Y añade que “yo no sé si él ha cogido dinero o no, porque no lo he visto, lo que sí me creo es que Jácome se lo ha dicho, eso sí que me lo creo”. Un audio en la propia página de Facebook de DO, siembra incertidumbre sobre el asunto ya que se escucha decir a Jácome que “mañana cerramos con el abogado la dimisión de Caride”. Sin embargo, el ex edil de DO y no adscrito que dimitió en diciembre dijo a FARO que “Jácome no tiene nada que ver en mi marcha”.

Los díscolos de DO dicen que “tienen pruebas” , pero que “los intermediarios dirán que no han dicho nada” y sostienen que los votos de María Teresa, María del Mar Dibuja y “no servirán para que desmantele el Concello”. Y aseguran que “no se podrá presentar a las municipales, ni autonómicas ni generales porque estará procesado”.

Para finalizar deslizan que la querella presentada contra las cuentas de DO por pagos y retiradas por un valor de 100.000 euros, y por la que el regidor ourensano tuvo que declarar como investigado, podría haber salido del PP ya que “había un informe que conocíamos yo (Palacios), y Miguel Caride que se le presentó a Baltar y Tellado, porque lo que se intentó era forzar la dimisión de Jácome”.