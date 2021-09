El PSOE recurre judicialmente los 62 millones de Jácome por “legalidad y participación”

El PSdeG de Ourense anunció ayer la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva de la macromodificación de crédito de 62 millones que Pérez Jácome aprobó tras superar la cuestión de confianza sin que PP ni PSOE se pusieran de acuerdo para una alternativa real en la Alcaldía del Concello de Ourense.

Los socialistas se unen así al recurso de reposición presentado por el BNG, presentado ante la Subdelegación del Gobierno y la Dirección Xeral de la Administración Local de la Xunta de Galicia. Juan Carlos Francisco, secretario de organización, y Rafael Villarino, portavoz municipal, defienden su postura alegando “legalidad y participación”.

Sobre la primera cuestión, el portavoz municipal socialista señala que “el PSOE es un partido responsable y ante una ilegalidad de un proceso como este. El propio informe en el que se basa el alcalde para considerar lo que es una mera aprobación definitiva y no una provisiona, hurtándole al pleno y a los vecinos la capacidad y el derecho de formular, alegaciones, ese informe reconoce que se vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional y se ampara en un voto particular que le sustrae al pleno sus competencias”.

Presentan el recurso añadiendo unas medidas cautelares para pedir la suspensión de la macromodificación y otro de los argumentos es por una cuestión de participación. Sobre la participación política, los socialistas arguyen que “el presupuesto en ‘B’ está fulminando un 75% del remanente de Tesorería del Concello en un plan de obras encubierto y desde el PSOE hicimos enmiendas que no fueron aceptadas, por lo que entendemos que tendrían que ser admitidas”. Y amplían el abanico de la participación a la cuestión civil ya que explican que “están hurtando también a la ciudadanía de hacer alegaciones que están en su derecho constitucional”.

Los socialistas no se van a quedar ahí si no que van a llevar la información al Consello de Contas sobre la situación y además instarán a la Xunta de Galicia a hacer ejercicio de sus competencias en el ámbito de la tutela financiera. Juan Carlos Francisco comentó que “este es un aval encubierto de Feijóo a las políticas de Jácome en gratitud a Baltar por sus votos”.

“Vivir de la política”

Rafael Villarino atacó a los ediles del PP, primero por no facilitar una alternativa a Jácome cuando tuvieron la oportunidad y segundo por su vuelta al gobierno municipal. El portavoz municipal señaló que “el PP está embarcado en intereses personales, monetarios y económicos y lo que están haciendo es aprovechando la Diputación y el Concello para vivir de la política, nunca les interesó Ourense, lo que les interesa es la lealtad al PP”.

Y añadió que “la democracia y la legalidad están en riesgo en el Concello de Ourense. Tenemos que parar a un alcalde que tienes unas ideas que solamente pueden llevar a la catástrofe a la ciudad, porque está despilfarrando fondos públicos y estamos hablando de 62 millones de euros que es una parte importante del remanente de Tesorería del Concello”.

Jácome “tranquilo” ante una cuestión que “no prosperará”

Desde el gobierno municipal enviaron un comunicado en el que mostraron su “absoluta tranquilidad” a la noticia del recurso contencioso administrativo presentado por el PSOE y también a los recursos presentados por el BNG, en su día. Fuentes municipales señalan que “tenemos la tranquilidad absoluta de que el recurso no va a prosperar porque los informes jurídicos del Concello son suficientemente sólidos. Nunca existe una seguridad del 100% pero estadísticamente la razón tiene que estar de parte de quien tiene argumentos jurídicos más sólidos. Creemos que el PSOE se equivoca”.

😲¡Alucinante!

El portavoz socialista Villarino, acaba de anunciar que PSOE-Ourense ha interpuesto un recurso judicial para frenar los 62,5 millones € que el Concello de OUrense, pretende invertir en la ciudad.



Ourense ciudad, CUÁNTO PEOR, MEJOR (para PSOE y BNG)😤 — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 13 de septiembre de 2021

Desde el gobierno municipal quieren señalar que “está hecho a mala fe y el PSOE intentan conseguir una norma que es ‘Ourense, cuanto peor, mejor’. Intentan que no se hagan inversiones por eso presentan ese recurso. Hacen lo que sea para que en Ourense no se haga nada. Son proactivos para frenar Ourense. Algo nunca visto, dedican energías y recursos para frenar Ourense. No aportan ni una sola idea relevante para la ciudad y desarrollan una táctica obstruccionista en unos niveles nunca vistos”. Y finalizan diciendo que “es un recurso para frenar, aquí saben que no se hizo nada irregular”.