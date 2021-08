“El perro se puso loco ladrando y yo sentí un golpe, pero no sabía que era un terremoto”

Según las notificaciones recibidas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) hasta el mediodía de este martes, el temblor registrado a las 5.31 horas de la noche, a una profundidad de 18 kilómetros, se había sentido en más de 90 localidades de varios municipios de las provincias de Ourense y Pontevedra.

“Estaba na casa e sentín como un ruído forte que de repente parou. Foi moi rápido e pensei que seguramente sería un temblor. O de hai uns días tamén se notou. Xa me acordo de ser máis nena e sentir algún, incluso de que se moveran as persianas”, comentaba la alcaldesa de Gomesende, Pura Rodríguez, pocas horas después.

“Yo lo sentí a las seis menos veinticinco, ladró un perro y después me llamaron diciendo que una mujer que trabaja en los incendios, y estaba en la torre, también lo sintió. Yo estaba despierta y cuando lo noté ya supe que era un terremoto, porque duermo mal y tengo esa obsesión en la cabeza, le tengo miedo”, manifestaba ayer una vecina.

A José Lorenzo lo despertó su perro. “Él oyó algo, me vino a despertar, salió ladrando loco. Yo sentí un golpe pero no sabía que era un terremoto”, indicaba este vecino. Muchos residentes no se percataron porque dormían.

15 temblores en 5 días

La serie de terremotos en Gomesende y alrededores suma 14 seísmos desde el mediodía del 12 de agosto hasta la madrugada de este martes. Hubo otro de 2.1 a las 19.34 horas de este martes. El pasado jueves, el enjambre arrancaba con el que era el suceso de mayor magnitud –3.2–, hasta el de 3.3 percibido en casi un centenar de poblaciones del sur.

En el verano de 2019, en la comarca de Terras de Celanova, se registró un enjambre sísmico con 37 temblores en 40 días. El pasado mayo, Laza fue el epicentro de más de un centenar de movimientos de tierra.

La madrugada del 21 de mayo tuvo lugar el mayor terremoto de los últimos 20 años en Galicia: una sacudida de magnitud 3.9 e intensidad IV, el seísmo más potente registrado nunca en la provincia de Ourense, según datos del IGN.

El 20 de enero de 2000, en Triacastela (Lugo) se alcanzaron los 4,1 en la escala de Richter. El mayor terremoto de la historia de Galicia, por ahora, ocurrió el 21 de mayo de 1997 en la misma localidad; fue de 5.1.