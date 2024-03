Unión gallega en New York / FdV

As Cordas Invisíbeis es el título del nuevo proyecto musical de nuestro poeta vigués en Nueva York, Marcos de la Fuente. Con las composiciones al piano de la rianxeira Aida Saco Beiroa, han montado un Galicia Team en EE UU para crear un vídeo musical de una de las canciones del proyecto, que presentaron la semana pasada en los conocidos estudios neoyorquinos 100Sutton. Ahí están, rodeados de amigos diversos. Así, la bailarina también viguesa Noa Covelo, la artista textil coruñesa María Romero, el director de cine y fotografía lucense Brais Nogueira y, por supuesto, nuestra muralista Vanesa Álvarez, se unen para un trabajo coral. Una reivindicación activa de la diáspora creativa gallega en el Nueva York de nuestros días, mostrando su capacidad de colaboración artística, alimentando el cordón invisible – que de eso habla el poema del vídeo – con la tierra y las raíces, y afianzando el puente trasatlántico entre las dos orillas que, cada vez, están más cerca. Los gallegos, ya se sabe, siempre mirando al mar.

Poesía, música y vídeos gallegos en la ciudad de los rascacielos

En la foto y su pie matizamos esta acción gallega en el exterior, que aquí desarrollamos por el mérito que tiene esta iniciativa en territorio extraño. Desde la ciudad de los rascacielos también se crean piezas artísticas netamente gallegas. Obras hechas por gallegos y en lengua gallega que, pese a la distancia, suenan a hechas en la tierra, aunque su temática y estética se integren en la diáspora creativa gallega. Marcos de la Fuente, poeta y activista cultural, que desde hace seis años vive en Brooklyn, es uno de los protagonistas de la pieza. El poeta vigués acaba de lanzar un proyecto de piano y voz con la pianista y compositora de Rianxo, Aida Saco Beiroa, que está ya a punto de terminar su Fullbright en la Manhattan School of Music. Cinco poemas en gallego que se funden con la música del piano, y que han presentado a los Premios Martín Códax de la música de este año 2024. Además, se han unido a otros cuatro artistas gallegos en Nueva York para hacer un videoclip de la canción principal, As Cordas Invisibeis. El clip ha sido rodado en Brooklyn por el director de cine, el lucense Brais Revaldería, que cuenta con numerosos premios a nivel internacional, y que es uno de los socios de 100 Sutton Studios, uno de los mejores estudios de la Costa Este de los EE UU, donde también se han filmado los interiores del videoclip. La bailarina Noa Covelo, viguesa con una Beca Fullbright en el Bartenieff Institute of Movement Studies, es la protagonista de la pieza. El vestuario es de la coruñesa María Romero, con sus prendas teñidas a mano en el río Hudson, desde su proyecto de moda La Tintorería. La artista visual y muralista viguesa Vanesa Álvarez contribuye en la creatividad y producción del videoclip, cuya première fue presentada en el cine de los estudios 100 Sutton, con prensa e invitados.

Una exposición sobre la historia de la radio en Vigo, de 1934 a 2024

¡Qué gran historia la de la radio en Vigo! Eso será precisamente el objeto de la exposición que se inaugurará el día 25 en la Casa da Cultura de Galicia (Plaza Constitución) bajo el título 90 años de historia con la ciudad; de 1934 a 2024. El atractivo proyecto, comisariado por Aser Álvarez con la productora Arraianaos y el respaldo del Concello de Vigo, es una exposición en realidad sobre la historia de Radio Vigo que gira a través de la búsqueda de la palabra que define la relación de la radio y la audiencia. Contemplaréis no solo los rostros de la radio de ayer a hoy en fotografías (Pepe Vázquez, Francisco de Pablos, Marian Priego...) sino material sonoro con sus voces y, en tercer lugar, los objetos de la radio, su evolución tecnológica desde los discos de piedra hasta la digitalización. Está dividida en cuatro etapas, las cuatro sedes que tuvo Radio Vigo, y no olvida a los pioneros Emilio Torrado y Santiago Montenegro, a los que siguieron los González de Haz. ¡Qué interesante historia, digna de ser contada!