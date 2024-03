Retratos augustos: Linda Lamarr

Ella es la gota que colma el vaso, la pera limonera, el perejil de todas las salsas. Tanto aporreó los tambores en las Pussycats y los Tumbitas como presta su grito huracanado para enfrentarse al mundo en Heroínas, Duques de Monterrey o Antimums. Además escribe libros que afortunadamente todo el mundo entiende. En sus ratos libres estudia el idioma de Dostoievski aún a riesgo de ser tomada por una agente de los servicios secretos. También maltrata pianos. Nacida en Teis, Vigo, ella es rebelde, luchadora, artista. De sus defectos ya habrá otros que hablen.

Foto: Agusto Rodríguez

Impresiones de un neófito como paciente de la Sanidad

Nunca estuve como paciente del SERGAS en el Hospital Xeral, ni en el Cíes, ni en el Meixoeiro o Cunqueiro de Vigo. Hace unos días, poco antes de salir hacia Vigo desde Salamanca, el azar me llevó para una “inspección corporal” en calidad de transeúnte al Hospital Universitario de Salamanca y por tanto a comprobar por vez primera en persona el nivel de nuestra sanidad pública. Cuatro días y cuatro noches estuve en observación en un centro muy similar al Cunqueiro, no hace mucho inaugurado, y salí de allí profundamente satisfecho con el tratamiento recibido, con la profesionalidad observada. Aquella planta 2 Bloque A de Digestivo funcionaba con una precisión admirable y siempre con la sonrisa presta de sus trabajadores, médicos o enfermeras, que soportan a veces con estoicismo a pacientes mentecatos que se creen con más derechos de los que les asisten. Es imposible que en una estructura tan grande como la sanitaria no haya fallos ni esperas ante una demanda y unas exigencias nunca vistas de la población y bien están las críticas pertinentes pero nuestros padres lo creerían cosa de milagro. Tendrían que mirar muchos que se quejan al resto de los sistemas sanitarios del mundo, y una mirada desde arriba, global, con perspectiva histórica, y no desde lo cotidiano. Hay graves problemas como listas de espera, medicos sobreexplotados en la primaria... pero una cosa no quita la otra, eso es harina de otro costal y nunca el nivel de protección sanitaria ha sido tanto ni tan alto.

Ateneo de Vigo: 7 años plenos de actividades culturales

Los vigueses debiéramos estar agradecidos, complacidos al menos, por la oferta cultural de activistas que abren asociaciones que todos interesan. Espacios por ejemplo como el Ateneo Atlántico que ahora preside Luisa Abad, comprometido con la cultura, con la ciudad de Vigo, con nuestra lengua, con el feminismo, con el debate de ideas pero también con el arte y el ocio. Las últimas, la proyección de Operación Ogro de Gillo Pontecorvo y una charla sobre sexualidad femenina con tertulianos como María Xose Porteiro, la misma Luisa Abad, Chis Oliveira, Priscila Retamozo y Amada Traba. Cientos de actividades, una media de dos por semana, durante siete años desde su fundación: club de lectura, cine, historia de la ciudad, curso de fotografía, visitas culturales, excursiones, premios Exeria de cuentos, homenajes a personajes representativos de la ciudad (Ferrín, Queizán, Elvira Landín, Alonso Montero...) y nuevas actividades como las meriendas feministas. Aplauso a los ateneicos.