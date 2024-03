Día de la Poesía en el Ateneo / Fernando Franco

¿Por qué nombró la UNESCO hace un cuarto de siglo el día de ayer, 21 de marzo, como el de la Poesía? Pues con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. ¿Qué mejor reflejo entre tantos posibles que el acto celebrado en el Ateneo vigués, con la lectura del poema A Cabeleira, de Claudio Rodríguez Fer, en 20 idiomas al decir de 20 voces diferentes?

Marinetea, honra a la memoria común, en lucha por un museo

¿Qué os parece un museo de la ETEA en la antigua enfermería del recinto por el que pasaron generaciones de marineros cumpliendo su servicio militar? Esa es la lucha y la mayor ilusión de Marinetea, la asociación de antiguos marinos de la ETEA que preside Carlos Pérez, y se supone que la de muchos miles de exalumnos que por la escuela pasaron y se instruyeron de los más diversos puntos de España. ¡Qué honra a la memoria de una etapa al servicio del Estado supone el nacimiento en Vigo de Marinetea que ya en el año 2002 se registró como Asociación de marineros de la ETEA y de la Armada, sin ánimo de lucro, en la Xunta de Galicia! Desde entonces hasta nuestros días y durante 22 años, continua su andadura con sus actividades socioculturales, con encuentros anuales para todo el colectivo, excursiones, gala-concierto, certamen canción tradicional... No solo es un homenaje a la memoria sino la construcción de un colectivo de encuentro, de fraternidad y vocación cultural. Su lucha mayor, el museo, cuenta con 1.100 firmas de apoyo al proyecto, lo que solo falta es la cesión y rehabilitación del espacio elegido. No es fácil comprender como una historia tan importante de nuestra ciudad no podamos visualizarla museísticamente en un espacio de la ETEA y que día a día se está perdiendo por la falta de un uso.

La muy cantada villa de Cambados, cita da Irmandade dos Viños

Ya tenemos aquí la Primavera, la nuestra, la astronómica que es más seria y tradicional, ya que la meteorológica no se sabe mucho por donde anda, me dice el jurista Nemesio Barxa, Preboste del Supremo Sanedrim da Irmandade dos Vinhos Galegos. Por todos los rincones de Galicia suenan los claros clarines convocando al anual encuentro de los irmandiños de la asociación en este equinoccio, el llamado Capítulo de Primavera. Y se hace saber que lo celebrarán mañana en la muy ilustre y cantada villa de Cambados con una serie de actos a los que se invita también a las cofradías vinícolas y enogastronómicas de aquí y de allá del Miño, con especial atención a las do Vinho Verde y Panela ao Lume.Ya preparan sus hábitos irmandiños para partir desde Vigo gente como Carlos Herrera, José Manuel Alvite o José Luis Alonso, de Tui los Daga… Les esperan allí actos diversos, catas de vinos de Cambados, nombramientos y, tras un nada frugal aperitivo, una comida que incluye gratinado de vieiras y sargo al horno entre otras voluptuosidades. Reinará, entre otros vinos, el espadeiro de la bodega La Capitana. ¡Arriba Irmandiños!

Y la poesía de Vaquero Aldazábal

Y ya que nuestros poetas estuvieron ayer celebrando su día, cito solo a uno de los gallegos que tenemos en Madrid, Miguel Vaquero Aldazábal, que me envía su último poemario, “Mi jaula”, la reedición digital de su primer poemario veintitrés años después de su edición en papel, que ha sido editado en eBook por la editorial digital de Barcelona booqlab. El eBook se puede conseguir a través de la plataforma de libros digitales Kobo. ¡Se llevarían las manos a la cabeza nuestros poetas de antaño, que todo escribían a mano, si vieran los nuevos modos de comunicación de la poesía!