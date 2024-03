Tribunal de Cuentas: varapalo a la integración del IEO en el CSIC

Hace unos días el Tribunal de Cuentas dio a conocer un informe de fiscalización, a iniciativa propia, del proceso de integración del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El Tribunal de Cuentas se planteaba dos cuestiones en su análisis: ¿Se han identificado adecuadamente las deficiencias y oportunidades de mejora que se pretendían con la integración?, ¿se hizo adecuadamente la integración?

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas son demoledoras y responde negativamente a las dos preguntas ya que encuentra una ausencia de elementos claves en la planificación y desarrollo de la operación de extinción del IEO y su integración como Centro Nacional en el CSIC y, en consecuencia, recomienda al CSIC que formule un plan de acción inmediato para culminar de manera adecuada este proceso de integración y que este plan defina los elementos necesarios de una manera clara y cuantificable para que todo el proceso pueda ser factible, comprensible y evaluable en cualquier momento.

Yo interpreto que el Tribunal de Cuentas considera que el proceso de integración del IEO en el CSIC ha sido un desastre tanto por no haber tenido una justificación objetiva suficiente que mostrara la necesidad y beneficios de tal integración, como por no haberse llevado a cabo mediante un proceso adecuado. Y, sobre todo, porque no ha solucionado el problema de fondo del IEO que era, y sigue siendo, un problema de gestión administrativa, económica y de recursos humanos. Sin embargo, la investigación marina en el IEO siempre ha funcionado bien.

Pero, busquemos los aspectos positivos e intentemos solucionar los problemas. La actual dirección del IEO de Madrid, recientemente nombrada, tiene en sus manos este demoledor informe del Tribunal de Cuentas que le ayudará muchísimo ya que identifica los principales defectos del proceso de su integración en el CSIC y le da pistas sobre las vías de solución de tales defectos. Con ello tiene una enorme fuerza para pedir a quien corresponda, los medios necesarios para subsanar los tremendos errores de lo que constituyó más una absorción por parte del CSIC que una integración en él.

Por ejemplo, tiene un sólido soporte que le permitirá demandar que se cumpla escrupulosamente toda la normativa exigible incluyendo la constitución de los órganos gestores y representativos precisos, así como que se le adjudiquen los medios necesarios, tanto económicos como de recursos humanos, para que el IEO pueda cumplir escrupulosamente con su doble mandato al ser un Centro Nacional, es decir, hacer una investigación marina de excelencia y ser un servicio técnico y de referencia y soporte para las políticas pesqueras y así como para la protección y sostenibilidad del medio marino.

Además, el IEO, para cumplir su mandato como Centro Nacional integrado en el CSIC, debería aglutinar a todos los centros e institutos de investigación marina del CSIC. A mi entender, una vez integrado el IEO en el CSIC no tiene sentido que el propio CSIC tenga centros e institutos de investigación marina fuera del ámbito del IEO.

España necesita una investigación marina sólida y puntera. Tenemos una institución, el IEO, con investigadores de primer nivel internacional capaces de hacerla. Nunca nadie ha dudado de ello. El problema es de gestión institucional. Con el informe del Tribunal de Cuentas en la mano, pongámonos en marcha y solucionemos el problema.