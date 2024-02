Fabián, o ferreiro 4.7 / Fernando Franco

Le preceden varias generaciones de artesanos del metal pero él (miradlo en el suelo, recostado, peluca rubia tipo Bárbara Rey) siempre ha sido más de darle a la tecla como buen informático que es. Fabián Quintas. Nació un 23-F pero es del 77 y aunque ya habían acabado los carnavales, el pasado sábado decidió reunir a todos sus amigos –menos a uno que trabajaba, o eso dice él–, miñoranos los más, en un homenaje gastronómico a base de callos y otras viandas además de buena música cortesía de Tino DJ en el Casino de Sabarís. Fabián ya es un Ferreiro 4.7. Los dioses le protejan.

Gran velada: boxeo en el frontón con Amoedo y 8 peleas neo pro

¡Atentos, amantes del boxeo, admiradores del deporte honorable y reglado aunque sea a golpes! Apuntad en vuestra agenda: ¡gran velada de boxeo el día 2 de marzo, sábado, a las 7 de la tarde en el frontón del Centro Deportivo Municipal de As Travesas! Ahí estará la mano del grande maestro de generaciones, el querido Paco Amoedo, un poco pachucho estos días pero contando con su hija, Gemma Amoedo. No vais a asistir a campeonatos del mundo, ni siquiera de España de alto standing sino a algo que tiene otro componente no menos atractivo: son todas peleas neo pro, un puente entre el púgil aficionado y el que desea pasar en breve a profesional, y por tanto tenéis ahí toda la ilusión, la fuerza, la sana competitividad de la juventud ¿qué más queréis si os digo que presenta Carlos Veleiro “the big”, capaz de presentar desde un cuento de hadas a una fiera competición de gladiadores?

¡Atentos al potro del Calvario!

Nunca recibí unos buenos guantazos de una mujer y los merezco, así que le pediré a Gemma Amoedo, la hija del maestro Paco, una sesión de aprendizaje. Gemma, no solo es delegada de la zona sur de boxeo de Galicia sino también entrenadora de fitness y de boxeo, y me dice que entre las 8 peleas (Luis Currás vs. Carlos Leiro, etc) tendréis el Campeonato oficial Neo pro peso welter: con Pepe Reguera (Saudade) vs. Alex Castro ( Ckm Mos), 5 asaltos, para el título oficial autonómico. Reguera este carismático púgil vigués, el potro del calvario, suma 16 peleas, 15 victorias, una única y cuestionable derrota. Una insignia de la ciudad de Vigo, sin duda un hijo predilecto de la factoría del Saudade y de Paco Amoedo. También, la Pelea Regreso profesional internacional peso mosca : Kike Rayito García ( flow combat) vs. Colardo ( c .Italia). ¿Entradas? Además de en taquilla en el gimnasio Saudade (Ceboleira 12), en Flow Combat (Plaza Elíptica) o Deporte CM (Castrelos 16).

Querida Queizán, premio Laxeiro

No me lo puedo creer pero este año, por vez primera, ni me informaron ni por supuesto invitaron a la entrega del Premio Laxeiro. Claro, es la primera vez que se encargan de eso los servicios pertinentes del Ayuntamiento de Vigo y no la propia Fundación Laxeiro, empeñados éstos en no saber que existe esta sección diaria desde la Antigüedad ni un servidor que la firma. Bueno, no pude abrazar a la premiada María Xosé Queizán, a la que tanto admiro, no menos quiero y con la que tanta memoria común tengo. No solo memoria admirativa por su infinita faceta cultural, no solo de humilde aprendizaje por lo que aprendí de su feminismo; también por haber compartido su lado cachonduelo y bienhumorado incontables veces. ¿Te acuerdas, María Xosé, cuando nos fuimos en un Diane 6 a una discoteca periférica vestidos con ropas carnavalescas yo de moro y tú de princesa árabe o algo así? ¿A quién le va a parecer extraño que nuestro alcalde Caballero te haya otorgado ese premio y reconocido tu labor continuada en el tiempo y una evidente independencia y libertad creativa y de pensamiento?