Agustín, libre de puerta. / Fernando Franco

Ya se le estaba poniendo cara feliz de jubileta cuando le tomaron esta foto y solo habían pasado unos días. Agustín Santos Cabral, el del fondo a la izquierda de jersei burdeos, al que muchos conocieron antaño en su tienda de deportes de Gondomar, cumplió después un larga travesía en la portería del Real Club de Yates de Baiona. ¡La de príncipes, princesas y otras especies que debieron de pasar ante sus ojos! Le llegó la hora del retiro y sus compañeros lo celebraron con él en el bar Queimada de Baiona. Ahí les tenéis, en feliz convivencia.

De una gastrovisita a los madriles

Vuelvo de Madrid, a donde periódicamente vamos los que tenemos el lujo de vivir en provincias para desbravarnos, con el texto ganador de un microrelato escrito en una servilleta: Cuando tu mundo se desmorone, vente al mío. Tengo cerveza. Vuelvo también con la visita aún caliente a la Fundación Mapfre, donde te ofrecen un 2x1 de envergadura expositiva. Por un lado, Chagall, un amplio recorrido por su obra a la luz de los acontecimientos históricos que tuvo que enfrentar, sea la Revolución Rusa, la I y II Guerra Mundial, el exilio... Por otro, la de fotografía del sueco Christer Strömholm (1918-2002), ¡qué grande!, con un apartado dedicado a la España de los 50 y 60, Guarda Civil incluida. Digna de visita de emoción, sensorial, la exposición inmersiva en el Matadero sobre Los últimos días de Pompeya, con una experiencia de realidad virtual que te sumerge de modo sorprendente en la ciudad. Y dos restaurantes de los que guardo nota entre los visitados. Uno, el Caluana (c/ La Bolsa), cocina italocastiza (rica la frita de alcachofa con mayonesa trufada y papada ibérica Joselito, el Pappardelle de carabinero y la trufatelle). El otro, El Hombre Pez (c/ Velázquez), fusión cantabrohindú, de gozosas croquetas de solomillo, mejillones al curry, chicken Madrás o ternera Ragane josh). No ir al Calle 365 (c/ Echegaray 18, Callejón Secreto), donde entré a medianoche confundido creyendo que era un local selecto y acabé en una mezcla de salseo casi perreo de estética indiolatina y una clientela que, por mi pinta, seguro que creyó que era policía. Salvo si eres joven y te va la marcha corporal sin freno ni mesura.

Lotus Spain, una fiesta solidaria

En Vigo tenéis otra cita con la música que nada tiene que ver con la que tuve yo en Madrid y, al tiempo, ejercitar la solidaridad. Un concierto solidario para recaudar fondos para la ONG fundada por la gallega Zulma Tubío, Lotus Spain. Esta maestra fue a la India hace años para conocer a un niña que había apadrinado y acabó allí fundando una ONG para mejorar la vida de los habitantes de los suburbios de la ciudad de Varanasi. Colaboran con ella desde Vigo Beatriz Barbará, Nuria Vázquez y Pilar Álvarez y el concierto que os proponen será este mismo viernes, 27, a las 21 horas en el auditorio Mar de Vigo, con el grupo Ray Band y el veterano DJ Fernando Collazo. Con solo 15 euros puedes colaborar a la educación, alimentos y atención a los niños de este suburbio, al tiempo que pasar un buen rato en el que puedes incluso picotear en la barra que instalará la Pinxoteca.

Ned Land, el alias de Xesús Franco

Hace unos cuantos días la Sociedade Jules Verne de Vigo que preside mi colega Eduardo Rolland hizo un homenaje a la figura del escritor, con la lectura conjunta frente a su estatua de la visita del capitán Nemo a la ría de Vigo. Un día tendrán que invitar al escritor y exmarino mercante Xesús Franco porque ya desvelamos que fue él quien firmando como Ned Land, el arponero de la novela de Verne, consiguió que me llegaran en varios años más de 30 botellas con textos suyos que fuimos publicando en FARO. Las enviaba desde un barco en punts diferentes de la ría y las mareas las depositaban en playas donde las hallaban la gente más inesperada, con un teléfono en su interior junto al texto (el mío).