Los 70 de Gaspar / Fernando Franco

¡Pardiez, cumplió 70 con esa lustrosa cabellera de primera fila! Gaspar Villar, fisioterapeuta de máximos, experto recuperador, empezó la cuenta del setentón y su mujer e hijos le prepararon una comida sorpresa en la finca Tabata de Redondela, a la que invitaron a viejas y actuales amistades, gente no solo de Galicia sino venida de Madrid, Palencia, Valencia y País Vasco incluyendo al alcalde nacionalista de Orduña, Iker Santocildes. No se olvidará Gaspar de este acto... sin par.

Se nos fue Marina Domonte, enfermera y bálsamo de recién nacidos

Ayer, después de 95 años de vida ejemplar, de entrega y servicio a los demás, se nos fue en silencio Marina Domonte Villar, por cuyas manos, como enfermera auxiliar en la planta de tocología y maternidad del antiguo Hospital Xeral de Vigo, pasaron muchos recién nacidos de Vigo y su área metropolitana. Lo pueden atestiguar quienes la conocieron. Y fue tal la huella que dejó en sus familias, que todavía hoy, treinta años después de su jubilación, hay quienes la seguían visitando o felicitándola por su santo, cumpleaños o por Navidad. Marina era una enfermera especial, utilizada por sus compañeros como “bálsamo para bebés”. Os lo explico: Un día, al pediatra le resultaba imposible reconocer a un niño, porque era presa de una insuperable rabieta. Tras fracasar en cuantas fórmulas se aplicaron para calmarlo, alguien dijo que había una auxiliar que le hablaba a los críos y que estos se quedaban embelesados. El médico, aunque escéptico, pidió que se la trajesen, como última solución. Marina acudió a su llamada, tomó al bebé en brazos, le habló con dulzura y al niño le pasaron todos sus males. Tanto fue así, que una compañera le hizo asombrada una foto que tengo entre las manos. A partir de ese momento, los pediatras cuando tenían dificultades para el reconocimiento de los pequeños, llamaban por Marina. Que la tierra le sea leve.

Intramemorias, poemas de amor, lucha y dolor de Mikel O Ferdinand

Yo sé o intuyo porque lo conozco a él, cuánto amor, solidaridad, agradecimiento, sentido del deber filial y cuánto dolor hay tras el libro que se presentará mañana en la librería Librouro, a las 8 de larde. Mikel O Ferdinand, apadrinado por la actriz y exconcejala Uxía Blanco, bautiza ante el público este segundo libro suyo de poemas, bien titulado Intramemorias (A los héroes sin medalla) porque no solo es un ensamblaje de poesías sino que bulle por debajo esa experiencia que le tocó vivir durante dos años en que, faltas las fuerzas de su madre, aquejada de alzheimer, él puso las suyas a su disposición hasta su muerte en una entrega total. Todo ese caudal de emociones, de sentimientos, lo plasmó en este libro de poemas dedicado a todas las personas que tienen que cuidar de sus mayores, dando lo mejor de ellos mismos en condiciones, la mayoría de los casos, muy difíciles. Con Intramemorias, me dice él, se quiere visibilizar a unas personas que son invisibles a todos y que pierden su libertad por dar los mejor de ellos mismos al servicio de aquellos que, en el pasado, no escatimaron sacrificios por los que hoy les cuidan.

Graciela Baquero, poesía el viernes

Y si de poesía hablamos, poeta hasta la médula es Graciela Baquero. Apuntad los gozosos de la poesía: viernes, 23, 19 horas en el Aula Universitaria de Vigo de la UNED (Beiramar 59-4º). Allí estará ella con Las raíces que cuelgan de ti, una acción poética construida con textos de varios sus libros, que son 7 de poesía y 3 de relatos. Un encuentro con la palabra, un ensayo de alquimias, la precipitación de un momento solado...