Las alternativas

Vista la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige el señor Tezanos, y aun aceptando que es la más completa en número de consultas, hay que reconocer que se precisa la fe del carbonero para creérsela a pies juntillas. Cierto también que no siempre ha fallado, pero ese mérito tiene que compartirlo con las más que justificadas sospechas de que no está tanto al servicio del país como del Gobierno. En todo caso, siempre llama la atención y, sobre todo, levanta sospechas de partidismo exasperado.

El introito viene a cuento, claro, de la que acaba de publicar el CIS y que es la única por el momento que pone en riesgo la mayoría en Galicia del PP. Cierto que eso no es imposible, pero sí extraño, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora la que daba menos ventaja a los conservadores situaba en 39-40 la mayoría previsible del PPdeG. Cuyo presidente, como no podía ser de otra manera, declaró ya que no se creía el resultado que avanzaba el sondeo. Y como de alguna manera los sondeos forman parte de la fe, pues punto pelota.

Lo más curioso es que el equipo del señor Tezanos, aparte de especulaciones, abre la posibilidad de alternativas pintorescas. Por ejemplo, cuando dibuja un empate global a escaños con un partido local y polémico como Democracia Ourensana que sería, con un acta, decisivo en la formación de la futura Xunta. Y dicho con el mayor de los respetos no parece positivo que la Cámara del Hórreo se convirtiera en algo parecido al Congreso, donde un puñado de votos –pero todos ellos calculables en efectivo– deciden la gobernación de un país. Cierto que, como quedó dicho, es una especulación, pero en modo alguno imposible.

Ocurre que el CIS, en su pronóstico, abre otras alternativas. Una, la de casi siempre: que gane con mayoría absoluta, aunque raspada, el Partido Popular. Otra, que sea una coalición de BNG y PSdeG, quizá con Sumar pero al revés de lo que ocurrió en 2005-2009; es decir que la presidencia sea para el Bloque y la vicepresidencia para los socialistas. En todo caso, y de acuerdo con los precedentes, lo más probable, pese a Tezanos, es que se repita un resultado favorable a los populares, pero con menos diferencia aunque suficiente.

Es cierto que aún queda otra alternativa: la de que el PSdeG, con el señor Besteiro, consiga lo que hoy parece un prodigio y ocupe el segundo lugar del ranking. El propio don José Ramón rechazaba la posibilidad de ser vicepresidente con la señora Pontón al frente de la Xunta. Pero ese rechazo parece promovido más por el deseo que por la realidad. No es imposible, incluso, el “sorpasso” que lleve a los socialistas al segundo lugar, pero sí muy difícil. Sea como fuere las alternativas son variadas y eso permite suponer que la campaña que empieza oficialmente dentro de unos días sea quizá la más encarnizada de todas.