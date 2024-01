Aquí tenéis el fotón de los fotones, la madre de todas las madres del ocio navideño hecho fotografía. Como cada año y en exclusiva, ahí veis a gente de esa fiesta que por invitación de despedida del año en el Twenty Century Rock, nos ofrece sus mejores sonrisas y galas. Todo lo contrario de la rave murciana de Puente Álamo. Existen en Vigo fiestas más grandes y masivas pero no mejores por su estética, sorpresas, por la complicidad de sus gentes como la de Diana Tarín y el saxo Diego Caride este año. ¡Feliz Fin de Año Twenty!

Navidad en la Misión del Silencio

Y yo venía cargado de regalos cuando pasé ante la Misión del Silencio, ahí en Urzáiz, y vi en una puerta gente recibiendo algún paquete de comida para llevar a casa, y en la otra una cola que se estaba formando para comer allí mismo. ¡Qué gran obra la que lidera Guadalupe Egido, sucesora de aquel padre Carlos del que fui amigo! Hablé con ella para felicitarle las fiestas en que con sus voluntarios para dar las comidas no ofrece regalos como los que yo portaba sino la gran ofrenda de la solidaridad con el necesitado. Unas 160 comidas cada día. ¡Existe hambre aunque no se visibiliza –me dice– hay gente que llega con la secuela de haber comido una sola vez el día antes”. Me quedo unos minutos y veo que no son aquellos pobres de necesidad miserentos de nuestra infancia, no son solo marginados, sino gente que tiene que priorizar el alquiler de la habitación o la luz de la casa para que no la echen. No podrían pagar la comida. Y muchos, latinomericanos huidos de esos países suyos de economía desastrada, como nosotros los gallegos antaño. ¿Qué sería de nosotros sin latinoamericanos que cimentan nuestros puestos de trabajo básicos, que atienden a nuestros mayores en sus domicilios? Felices fiestas a la Misión del Silencio, que da lo que tiene.

O la de la ONG Entreculturas

Y es que, mientras la mayoría nos dedicamos a comprar obsesivamente, a convertir el regalo en fetiche, consumir como válvula de escape de la masa o morir, hay gente que en estas fiestas sigue pensando en quienes no pueden celebrarlas. Por ejemplo, la de la ONG Entreculturas que dirige en Galicia José Luis Barreiro, de la que aguarda turno en esta sección una foto. Es foto de familia, de la gente de Entreculturas Vigo (Ángela, delegada, y los voluntarios Rosalía, Alejandro, Adolfo, Paz, David y nuestro colega Rafa Valero) con los artistas que actuaron en el concierto solidario de cada Navidad en La Fábrica de Chocolate, a los cuales agradecen su colaboración fiel desde hace más de 10 años, totalmente desinteresada. Este año fue para sensibilizar y recaudar para su proyecto de construcción de una nueva escuela en la zona indígena de Alotenango, en Guatemala, que contempla, además, adecuar las instalaciones para un 25% de alumnado con discapacidad. Y en esa cena estuvieron los artistas, el dúo de Cometa Veintidós y la solista Sanny, ambos jóvenes valores de la música local viguesa.

Y un rock en familia con AC/DC, Queen, Rosendo y Fito y los fitipaldis

Ya aviso a padres o abuelos. La tarde previa a la velada en la que los Reyes Magos de Oriente llegarán a Vigo, el jueves 4 de enero, niños y padres podrán disfrutar en familia del último espectáculo navideño de la temporada: Rock en Familia: Christmas Rock Party en el Teatro Afundación. Será de 17.30 a 20.30 horas. ¡Uf, lversiones de los grandes del rock, desde AC/DC a Queen, Fito y los Fitipaldis, Loquillo o Rosendo. ¿Mola o no mola? Entradas en Ataquilla.com.