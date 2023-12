Hoy, foto de arte. Aquí veis a los artistas que asistieron a la inauguración de la muestra colectiva que podéis visitar en la sala Quadro (Fermín Penzol): Ana Soler, Eduardo Basmonde, Henrique Prado, Juli Molares, Blanca García (de Quadro), Gonzalo Gómez, Carla Viso, Tino Canicoba, Pepe Güenaga y Diana Cordero. En la expo, también participan Lolo Serantes, Óscar Cabana, Rosa García, Tania Ciffera, Ramón Catalán, Quico Urréjola y Dolores Zapatero, Susana Suniaga, Gonzalo Quicler y Ucha.

De Adriana Sanz al rey Duarte I pasando por las postales de Manu Sío

¿Cómo consigue Adriana Sanz, odontóloga experta en periodoncias en su clínica de Porta do Sol, hacer tan bellas postales de Navidad, como el cuento que va en su interior? Sé que mujer tan sensible y amante de los viajes, descubridora de hermosos rincones gallegos antes casi ignotos, fue nombrada presidenta en 2020 del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo en los casi 90 años de historia de la institución. Yo cada año recibo felicitación suya, siempre de delicada factura. De otro orden son las que cada Navidad me envía desde Mos Manuel Sío Blanco, postales de artística factura manual, esa vez presidida por la frase “Muy al sur de Europa… se encuentra África” con un texto personal en el que me solicita la fecha de muerte del poeta Antonio Alonso Fontán, que fue el 8 de abril de 2023. Se nos acaba de ir también, de nuestros mayores, Adriano Marques de Magallanes, al que le hice las memorias para nuestro periódico y en cuyas casas de Redondela y Vigo departí con él en varias ocasiones, aprovechando una de ellas para hacerle una entrevista al rey (destronado) de Portugal, Duarte I, su invitado. ¡Y ha cumplido 101 Adolfo Rego en su casa de Nigrán!

Aquello que guardamos, Amara

No pude asistir a la presentación el tercer libro de mi ahijada literaria Amara Castro, cuyo título, Aquello que guardamos, ya sugiere una trama en que puede haber amistad, amor, traición, secretos y confesiones… Antes Amara escribió Con esto y un bizcocho y El tiempo suficiente y con este último se mete en una aventura que sitúa en el Tui de 1945 y acaba en el Vigo de 2002. Sé que fue un éxito la firma de ejemplares de esta novela muy blanca, de sentimientos, valores y afectos que reconfortan.

Y para vinos de Navidad, mejor los blancos y tintos de la patria gallega

Tengo ante mí mientras escribo una pintura de Huerta del Río poblada por uvas, uno de sus temas preferidos. Debajo, en el suelo, los vinos que voy eligiendo para la Nochebuena en casa de los míos y el fin de año en la de Sesi Pino y Amparo Villar, ahí pegada al Palacio de la Oliva. En la primera los pescados van a ser protagonistas y, como el pasado año, me llevo unos blancos de la patria, concretamente unos Altos de Torona sea rosal, albariño, godello o caíño de esa hermosísima finca en O Rosal de Horacio Gómez en cuyo vértice he gozado de culinario convite hace tiempo; para la segunda casa, en la que las carnes van a ser la base, me llevo algunas botellas de Regina Viarum mencía, traídas de la finca de Horacio en Doade-Sober que ahora regenta su hijo Iván Gómez, entre ellas un Horatius tinto que es un gozo. Tengo también en tintos unos mencía de la cosecha de B ulso-Sober de Jaime Rodríguez, que solo hace para los amigos. Y algún Rioja y Ribera del Duero como todo ciudadano que se precie pero a mí me gusta en estas fechas beber marcas de la patria gallega. Y eso sí, aguardientes los tengo en reserva, de todos los colores, traídos de Moraña por la vía de Gamallo Camino, señor del lugar.